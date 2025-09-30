باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات کلمبیا روز دوشنبه اعلام کردند که این کشور اولین تفنگ جنگی خود را تولید کرده است — یک سلاح سبکتر و ارزانتر که با هدف جایگزینی تسلیحات تأمینشده از اسرائیل، متحد نظامی سابق این کشور، طراحی شده است.
گوستاوو پترو، رئیسجمهور چپگرای کلمبیا، در سال ۲۰۲۴ به نشانه اعتراض به عملیات نظامی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در نوار غزه، روابط با این رژیم را قطع کرد.
کارخانه تسلیحات دولتی ایندومیل (Indumil) این سلاحها — که اولین تفنگ جنگی ساخت کلمبیا است — را برای جایگزینی تفنگ گالیل (Galil) تولید کرده است. تفنگ گالیل از دهه ۱۹۹۰ با استفاده از قطعات اسرائیلی در کلمبیا مونتاژ میشد.
«خاویر کارماگو»، مدیر ایندومیل و سرهنگ بازنشسته، به خبرگزاری فرانسه گفت: هدف این است که در مدت پنج سال، ۴۰۰،۰۰۰ تفنگ سبکتر و ارزانتر تولید و «تسلیحات فعلی در نیروهای مسلح به تدریج جایگزین شود.»
کارشناسان در مورد توانایی این کشور آمریکای لاتین برای رسیدن به ظرفیت تولید بدون پرداخت هزینهای گزاف ابراز تردید کردهاند.
این سلاح جدید که از فولاد و پلیمر ساخته شده است، ۱۵ تا ۲۵ درصد سبکتر است.
پترو همچنین خرید تسلیحات از ایالات متحده را متوقف کرد، پس از آنکه دونالد ترامپ، کلمبیا را از فهرست متحدان خود در مبارزه با مواد مخدر حذف کرد.
در سه دهه گذشته، رهبران کلمبیا علیه شبهنظامیان و قاچاقچیان مواد مخدر در عملیات کوکائین و طلای غیرقانونی، سلاح برداشتهاند.
منبع: خبرگزاری فرانسه