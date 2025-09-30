باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک که از طرف ایران، ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس را عهده‌دار است، به نمایندگی از معاون اول رئیس جمهور، ضمن شرکت در نشست‌ شورای نخست‌وزیران، رایزنی‌های فشرده‌ای با وزیران و مقامات ارشد اقتصادی و صنعتی بلاروس انجام داد.

وی در جمع نخست‌وزیران کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، وزرا و مقامات شرکت کننده در مراسم گشایش نمایشگاه بین‌المللی نوآورهای صنعت مینسک گفت: آینده منطقه ما به اراده امروز سران کشورهای آن و تصمیمات در جهت منافع ملی مردم ما بستگی دارد.

اتابک، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نو و همگرایی کشورهای منطقه در مسیر استفاده از ظرفیت‌های علمی تاکید کرد.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به ظرفیت‌های علمی و فناورانه خود و با رویکردی آینده‌نگر، مصمم است در کنار همسایگان و شرکای خود، مسیری نو برای توسعه عادلانه، پایدار و صلح‌آمیز بگشاید.

اتابک تصریح کرد: بی تردید این مسیر راهی است به سوی فردایی که در آن علم، صنعت و فناوری به خدمت رفاه ملت‌ها و همزیستی مسالمت‌آمیز آنها درخواهد آمد.

وزیر صمت افزود: فناوری‌های نوین و چشم‌انداز این صنعت در توسعه پایدار منطقه‌ای، آینده ملت‌ها و جایگاه منطقه ما را در جهان رقم خواهد زد.

وی، تبادل دانش، تجربه و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه هوش مصنوعی را موجب تقویت زنجیره‌های تأمین فناورانه و توسعه فناوری‌های بومی برشمرد و گفت: علاوه بر این، همکاری‌های بین‌المللی اوراسیا در زمینه ایجاد استانداردهای مشترک، آموزش نیروی کار متخصص و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، مسیر تحقق انقلاب صنعتی نسل چهارم را تسریع می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کشورها با هم‌افزایی توانایی‌های علمی و صنعتی خود، می‌توانند به ساخت صنایعی دست یابند که نه تنها پایدار و هوشمند باشد، بلکه در عرصه جهانی نیز رقابت‌پذیر و نوآور باقی بماند.

منبع: وزارت صمت