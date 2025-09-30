مترجم سابق برانکو از علاقه این مربی کروات برای بازگشت به پرسپولیس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا چلنگر امروز سهشنبه در گفتوگویی تلویزیونی در خصوص ارتباطش با برانکو ایوانکوویچ سوربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس گفت: با او ارتباط دارم و دو روز پیش با او صحبت کردم. او از تیم ملی ازبکستان پیشنهاد دارد چرا که سرمربی این تیم کسالت دارد و نمیتواند ادامه دهد. برانکو به من گفت که در حال مذاکره با این تیم است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با برانکو در مورد پرسپولیس صحبت کرده یا نه، گفت: او همه چیز را در مورد وضعیت الان پرسپولیس میداند. تمام جزییات را میداند.
مترجم سابق برانکو در پاسخ به این سوال که آیا برانکو نمیگوید کاش دوباره به پرسپولیس برگردم، عنوان کرد: بله میگوید، اما میداند الان محیط مناسب برای حضور او در پرسپولیس نیست. حلقههای بالایی باشگاه پرسپولیس باید دچار تغییر شود.