باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، محمدحسین دلشاد با اشاره به افزایش مراجعه بیماران با شکایت از بی‌حسی پا‌ها اظهار کرد: بی‌حسی پا‌ها از زانو به پایین تنها یک ناراحتی ساده نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از فشردگی ریشه‌های عصبی ستون فقرات، آسیب عصب پرونئال اطراف زانو، یا تنگی کانال نخاعی باشد.

این فلوشیپ درد گفت: در کنار این عوامل بیماری‌های متابولیک مانند دیابت، کم‌کاری تیروئید و کمبود ویتامین B ۱۲ نیز در بروز این مشکل نقش مهم و پراهمیتی دارند.

دلشاد با بیان اینکه برخی بیماران این علائم را موقتی تلقی کرده و درمان را به تعویق می‌اندازند، افزود: این بی‌توجهی ممکن است به آسیب‌های پایدار عصبی، ضعف عضلات و حتی اختلال در توانایی راه‌رفتن منجر شود که تشخیص به موقع با استفاده از روش‌هایی مانند نوار عصب و عضله، تصویربرداری MRI و آزمایش‌های تکمیلی، گام اصلی در پیشگیری از عوارض جدی‌تر است.

وی با تأکید بر اهمیت عوامل عروقی خاطرنشان کرد: انسداد عروق اندام تحتانی یکی دیگر از علل مهم بی‌حسی پاهاست که اگر نادیده گرفته شود، خطر زخم‌های مزمن و حتی قطع عضو را به همراه دارد، به همین دلیل بررسی هم‌زمان وضعیت عروقی و عصبی بیماران بسیار ضروری است.

وی در ادامه به نقش سبک زندگی اشاره کرد و گفت: پرهیز از نشستن یا ایستادن طولانی‌مدت، انجام ورزش‌های مناسب، کنترل قند خون و مصرف کافی ویتامین‌ها به‌ویژه گروه B می‌تواند خطر ابتلا به این عارضه را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

دلشاد با اشاره به اینکه بی‌حسی پا‌ها زنگ خطر مهمی است که نباید نادیده گرفته شود، تاکید کرد: آگاهی‌رسانی عمومی در این زمینه بسیار مهم است، زیرا بسیاری از بیماران زمانی مراجعه می‌کنند که بیماری در مراحل پیشرفته قرار دارد و قطعا نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی جامعه بسیار کلیدی است، زیرا مراجعه سریع به پزشک متخصص می‌تواند از پیشرفت بیماری جلوگیری کرده و کیفیت زندگی بیماران را حفظ کند.