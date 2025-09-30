دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، با هشدار نسبت به شایع شدن بی‌حسی پا‌ها در جامعه اعلام کرد: این عارضه می‌تواند نشانه‌ای از بیماری‌های جدی عصبی یا عروقی باشد و مراجعه دیرهنگام به پزشک، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، محمدحسین دلشاد با اشاره به افزایش مراجعه بیماران با شکایت از بی‌حسی پا‌ها اظهار کرد: بی‌حسی پا‌ها از زانو به پایین تنها یک ناراحتی ساده نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از فشردگی ریشه‌های عصبی ستون فقرات، آسیب عصب پرونئال اطراف زانو، یا تنگی کانال نخاعی باشد.

این فلوشیپ درد گفت: در کنار این عوامل بیماری‌های متابولیک مانند دیابت، کم‌کاری تیروئید و کمبود ویتامین B ۱۲ نیز در بروز این مشکل نقش مهم و پراهمیتی دارند.

دلشاد با بیان اینکه برخی بیماران این علائم را موقتی تلقی کرده و درمان را به تعویق می‌اندازند، افزود: این بی‌توجهی ممکن است به آسیب‌های پایدار عصبی، ضعف عضلات و حتی اختلال در توانایی راه‌رفتن منجر شود که تشخیص به موقع با استفاده از روش‌هایی مانند نوار عصب و عضله، تصویربرداری MRI و آزمایش‌های تکمیلی، گام اصلی در پیشگیری از عوارض جدی‌تر است.

وی با تأکید بر اهمیت عوامل عروقی خاطرنشان کرد: انسداد عروق اندام تحتانی یکی دیگر از علل مهم بی‌حسی پاهاست که اگر نادیده گرفته شود، خطر زخم‌های مزمن و حتی قطع عضو را به همراه دارد، به همین دلیل بررسی هم‌زمان وضعیت عروقی و عصبی بیماران بسیار ضروری است.

وی در ادامه به نقش سبک زندگی اشاره کرد و گفت: پرهیز از نشستن یا ایستادن طولانی‌مدت، انجام ورزش‌های مناسب، کنترل قند خون و مصرف کافی ویتامین‌ها به‌ویژه گروه B می‌تواند خطر ابتلا به این عارضه را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

دلشاد با اشاره به اینکه بی‌حسی پا‌ها زنگ خطر مهمی است که نباید نادیده گرفته شود، تاکید کرد: آگاهی‌رسانی عمومی در این زمینه بسیار مهم است، زیرا بسیاری از بیماران زمانی مراجعه می‌کنند که بیماری در مراحل پیشرفته قرار دارد و قطعا نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی جامعه بسیار کلیدی است، زیرا مراجعه سریع به پزشک متخصص می‌تواند از پیشرفت بیماری جلوگیری کرده و کیفیت زندگی بیماران را حفظ کند.

برچسب ها: بی حسی بدن ، بیماری عصبی ، بیماری عروقی
خبرهای مرتبط
گُل‌هایی که از مغز محافظت می‌کنند!
دلایل بی‌تعادلی حین راه رفتن در افراد جوان
سندروم گیلن باره؛ نادر، اما بسیار جدی! + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستاورد‌های علمی کشور چندین برابر بودجه‌های محدود است
آموزش و پرورش ستون مقاومت در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه
صرفه‌جویی ارزی ۲ میلیون دلاری در تولید ست لوله اکسیژناتور بومی+ فیلم
برگزاری اولین دوره المپیاد بین‌المللی نانو برای دانش‌آموزان با حضور ۲۰ کشور به میزبانی ایران
ایران توان تولید بیش از ۷۰ نوع رادیوایزوتوپ را دارد
آخرین اخبار
برگزاری اولین دوره المپیاد بین‌المللی نانو برای دانش‌آموزان با حضور ۲۰ کشور به میزبانی ایران
ایران توان تولید بیش از ۷۰ نوع رادیوایزوتوپ را دارد
دستاورد‌های علمی کشور چندین برابر بودجه‌های محدود است
صرفه‌جویی ارزی ۲ میلیون دلاری در تولید ست لوله اکسیژناتور بومی+ فیلم
آموزش و پرورش ستون مقاومت در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه
اهمیت ارائه خدمات به سالمندان و حمایت از آنها در قالب برنامه‌های محله محور
هیچ کلاسی به صورت مجازی برگزار نخواهد شد
رکوردشکنی تاریخی پژوهشگران در ارسال طرح‌های پژوهشی به بنیاد ملی علم ایران
هشدار برای بهره‌گیری از مدل‌های عظیم ۶۰۰ میلیاردی در طرح‌های هوش‌مصنوعی
«جی‌پی‌تی» به حل یکی از سرسخت‌ترین مسائل کوانتومی کمک کرد
رونمایی از نخستین فراخوان هوش مصنوعی در حوزه آب، انرژی و امداد و نجات
چاپ سه کتاب جدید درباره جنگ ۱۲ روزه در مدارس کشور
موشک «آلفا» در جریان آزمایش پیش از پرواز منفجر شد
بی‌حسی پا‌ها از زانو به پایین را جدی بگیرید/ زنگ خطر بیماری‌های عصبی و عروقی
بررسی عدم ممنوعیت خدمات زیبایی توسط پزشکان عمومی در کمیته صلاحیت‌های حرفه‌ای
اجرای طرح مکمل‌یاری «ویتامین D» و «آهن» در مدارس متوسطه/ ضرورت واکسیناسیون پایه دهمی‌ها و تزریق «واکسن توأم»
آیا زنان واقعاً کمتر از مردان خروپف می‌کنند؟
پیری زودرس؛ میراث پدران سیگاری