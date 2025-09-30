تنها ساعاتی پس از آنکه نتانیاهو با طرح پایان جنگ ترامپ موافقت کرد، در ویدیویی به زبان عبری گفت که ارتش اسرائیل در اغلب نوار غزه باقی خواهد ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علی‌رغم آنکه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا موافقت خود را با طرح غزه برای پایان دادن به جنگ اعلام کرد، در پایان سفرش به واشنگتن، با انتشار یک پیام ویدیویی به زبان عبری، موضع خود را تشریح کرد.

نتانیاهو در این ویدیو اعلام کرد که نیرو‌های صهیونیستی در اغلب نوار غزه باقی خواهند ماند و شرط آن آزادی کامل تمامی اسرای اسرائیلی است. او در ادامه ادعا کرد: اکنون تمام جهان حماس را تحت فشار قرار می‌دهد تا شرایطی را که ما تعیین کرده‌ایم بپذیرد، یعنی آزادی همه اسرا، همزمان با باقی ماندن ارتش اسرائیل در بیشتر بخش‌های نوار غزه.

علاوه بر این، نتانیاهو سفر خود به واشنگتن را تاریخی توصیف کرد و رسانه‌های صهیونیستی به نقل از او تاکید کردند که تشکیل کشور فلسطین را نپذیرفته است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس‌جمهور آمریکا دوشنبه شب، طرحی بیست بندی را برای پایان دادن به جنگ تقریبا دو ساله در غزه ارائه کرد که شامل سازوکاری برای توسعه نوار غزه و آغاز روندی است که در نهایت به تشکیل کشور فلسطین منجر می‌شود.

کاخ سفید مفاد این طرح را منتشر کرد؛ طرحی که تصریح می‌کند غزه باید یک منطقه عاری از سلاح باشد و نیرو‌های اسرائیلی به خطوط توافق شده عقب‌نشینی کنند تا برای آزادی اسرا آماده شوند. در همین حین، تمامی حملات نظامی باید متوقف شود و خطوط درگیری ثابت بماند تا شرایط لازم برای عقب‌نشینی کامل مرحله‌ای ارتش رژیم تروریستی اسرائیل محقق شود.

منبع: العربیه