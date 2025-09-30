رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح از ارتقای توان نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه با توجه به نوع کارکرد دشمنان ایران در جنگ ۱۲ روزه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر عبدالرحیم موسوی در جریان بازدید از توان آفندی و پدافندی نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه در استان هرمزگان، گفت: در مدت کوتاه اخیر ارتقاء توان بسیار خوبی از سوی هم‌رزمان ما در نیروی دریایی انجام شده است.

وی افزود: آنان با توجه به آنچه در جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد به نوع کارکرد دشمنان خبیث ایران متمرکز شده‌اند و خودشان را برای مقابله با چنین دشمنی آماده کرده‌اند.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح یادآور شد: در همین مدت کوتاه بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کار‌های بسیار بزرگی در نیروی دریایی سپاه انجام گرفته و آنچه امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده برای درگیری احتمالی آینده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سرلشکر موسوی ، ستاد کل نیروهای مسلح ، جنگ ۱۲ روزه ، توان دفاعی کشور ، نیروی دریایی سپاه
خبرهای مرتبط
بازدید سرلشکر موسوی از توان آفندی و پدافندی نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه
سرلشکر موسوی: وحدت نیرو‌های مسلح ضامن امنیت ملی است
سرلشکر موسوی: سربازان شجاع ایران دشمنان را از اقدام خود پشیمان کرده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۷
در انتظار بررسی: ۲۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
جناب امیر موسوی، صحبت‌های جنابعالی دلگرم کننده است و معلوم است با سرکشی ها و بازدید مرتب از نیروها اوضاع را کاملا زیر نظر داریم
۷
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
به امید خدا موفق میشید توکل به خدا
۶
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
باید تک تک صهیونی ها را زنده زنده در آتش خشم مقدس خود بسوزانیم و کباب کنیم!
۱۳
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
باید صهیون را زنده زنده در آتش خشم مقدس بسوزانیم!
۱۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
آخ که اگر اسیر صهیونیست و اسرائیلی بگیرم خودم حاضر سر خبیث و نجس تک تک شونو گوش تا گوش ببرم!
۱۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
نمیخواد به فکر جنگ باشید .ایشالا که جنگ نشه.
به فکر مردم خودمون باشید که ۱۰ ساله تو سختی دارن زندگی میکنن.
کشور و مردم ایران از فلسطین بیشتر مظلوم واقع شدن.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
انسان وقتی چهره نورانی فرماندهان بزرگ جبهه مقاومت اسلامی را خندان و شاداب می بیند خیلی خوشحال می شود و حال انسان خوب می شود خداوند این عزیزان را حفظ کند و عمر با عزت عنایت فرماید و آنها را به دشمن خونریز و آدمخوار پیروز گرداند .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
بمب اتم بسازید درگیری شدید هست آمریکا مستقیما ورود خواهد کرد از ما گفتن بود با 4تا موشک نمی‌تونید جلوی ابر قدرت های بزرگ و مجهز و زورگو جهان بازدارندگی داشته باشید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
با آرزوی موفقیت و سلامتی برای سربازان غیور وطنم ایران.
فقط ایران پُر از منافق خود فروخته بی شرف است .
۱۴
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
انشالله که در تور سربازان گمنام امام زمان گرفتار شوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
نیروهای نظامی و امنیتی ما باید با نصب و اسقرار تجهیزات و تسلیحات و رادارهای فریب و شبیه سازی در اقصی نقاط کشور و پراکنده از هم اقدام کنند ، تا هواپیما ها و پهپادها و ریزپرنده های دشمن را وادار به تخلیه و مصرف بیهوده مهمات نمایند و دست خالی و بی ثمر به پایگاه هایشان برگردنند ...
۸
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
امیر ما با توجه به وسعت کشورمان باید علاوه بر آمادگی کامل در همه حوزه ها باید طرحی برای فریب و سردرگمی و گیج کردن دشمنانمان در هر تهاجمی به کشورمان بهره برد ...
با استفاده از شبیه سازی ها تا ماکت های تجهیزات و تسلیحات نظامی در سطح وسیع و مکان هایی که برای دشمن جذابیت داشته باشد ولی برای ما طعمه ایی است برای ورود دشمن در دام ... ما هم با توجه وسعت کشورمان باید تمام سیستم های آفندی و پدافندیمان در فاصله های نسبتا زیادی از همدیگر باشند که دشمن برای شناسایی و یا رصد آنها به خطا و صرف زمان زیاد برای مقابله داشته باشد و بگونه ایی که منجر به سرگردانی دشمن در آسمان کشورمان هم بشود ...
۹
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
عزیزم شنیدی ماکت ولی این مربوط به دهه ۶۰بود جنگ ایران وعراق که بالاترین جنگنده اف ۱۴ بود پهبادی درکار نبود الان یعنی همین الان بالاسرت پهباد هست برای شناسایی یعنی هرگونه تحرک لانچر را رصد می‌کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
مایه دلگرمی است که امیر پیام امیدواری و آمادگی نیروهای نظامی و امنیتی را با یدرت بیان میکند ..
بالاخره ما هم باید از همه جهات هوایی ، زمینی و دریایی و همچنین تمام سیستم های پهپادی و ریزپرنده و رادارهای قوی از آمادگی بالایی برخوردار باشیم که خدای نرده هم غافلگیر بشیم باید از نیروهای واکنش سریع و بسیج که در آنه واحد می توانند در شرایط لازم و ضروری دست به اقداماتی به موقع بزنند
۸
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
ایشالا که موفق باشید
۵
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۴:۱۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
امیر موسوی تا وقتی که صفر تا صد تجهیزات رو خودمون نتونیم بسازیم و لنگ قطعات از کشورهای دیگه باشیم، فایده ای نداره. از کجا معلوم اون قطعاتی که میاد خودش مخرب و جاسوسی نباشه.
۸
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
خدایی دیگه این دفعه اسرائیل رو از روی زمین محو کنید
۱۳
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ریحانه
۱۵:۳۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
ان شالله اون هایی که چشم ندارید محو شدن اسراییل رو به دست رهبر عزیز و سرداران رشید اسلام ندارید با اسرائیل محو بشید.
اللهم عجل لولیک الفرج
۱۲
سردار نائینی: در جنگ ۱۲ روزه غافلگیر نشدیم و از قبل آرایش نظامی کامل داشتیم
تأکید لاریجانی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در کشور
رأی مثبت مجمع تشخیص به ۲ لایحه امنیتی مجلس
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
تشریح روند رسیدگی مجلس به گزارش عملکرد سال اول برنامه پنج‌ساله هفتم
اقدام دولت در تهیه آیین‌نامه‌های سال اول برنامه هفتم ارزشمند است
قالیباف: دولت و مجلس مکلف به دنبال کردن برنامه هفتم هستند
تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم/ دولت به جای گزارش، لایحه اصلاحی بدهد
آخرین اخبار
سردار نائینی: در جنگ ۱۲ روزه غافلگیر نشدیم و از قبل آرایش نظامی کامل داشتیم
تأکید لاریجانی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در کشور
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
رأی مثبت مجمع تشخیص به ۲ لایحه امنیتی مجلس
قالیباف: دولت و مجلس مکلف به دنبال کردن برنامه هفتم هستند
تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم/ دولت به جای گزارش، لایحه اصلاحی بدهد
اقدام دولت در تهیه آیین‌نامه‌های سال اول برنامه هفتم ارزشمند است
تشریح روند رسیدگی مجلس به گزارش عملکرد سال اول برنامه پنج‌ساله هفتم
ورزش قهرمانی فقط مدال نیست؛ الگویی‌ست برای ساختن آینده‌
دشمن از روز سوم جنگ به شکست خود پی برد/ درخواست آتش‌بس از طرف مهاجم به معنای شکست او است
سردار کارگر: جنگ ۱۲ روزه اقتدار ایران را به جهان ثابت کرد
پزشکیان: تسلیم شدن در وجود ما نیست/ پیگیر مطالبات ورزشکاران و کشتی‌گیران خواهم بود
قالیباف: دولت حل مسکن و اجرای کالابرگ را پیگیری کند
نقشه راه چابک‌سازی دولت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شد
پزشکیان: فرهنگ ایرانی، جهان را از سرچشمه‌های معنویت و انسانیت سیراب کرده است
محسن رضایی خطاب به رسانه‌ها: دنبال گمانه‌زنی درباره جنگ نباشید
مهاجرت بد نیست، اگر با برگشت به کشور همراه باشد
جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی: سایه تهدید نظامی با مذاکره عقب نمی‌رود
سرلشکر موسوی: آمادگی فوق‌العاده‌ای برای درگیری احتمالی آینده داریم
اعلام وصول سوال ملی از وزیر آموزش و پرورش درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان
بازدید سرلشکر موسوی از توان آفندی و پدافندی نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه
عارف: روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌ شهری
دستور عارف برای رسیدگی فوری به وضعیت دانشجویان مصدوم جاده سمنان - سرخه
موافقت نمایندگان مجلس با اضافه شدن المپیک ناشنوایان به رشته‌های ورزشی مدال‌آور
مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله برگزار می‌شود
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی
عراقچی: زیاده‌خواهی مفرط آمریکا مانع مصالحه شد
عراقچی: اگر نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، راه حل آن باید دیپلماتیک باشد