باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر عبدالرحیم موسوی در جریان بازدید از توان آفندی و پدافندی نیروهای دریایی ارتش و سپاه در استان هرمزگان، گفت: در مدت کوتاه اخیر ارتقاء توان بسیار خوبی از سوی همرزمان ما در نیروی دریایی انجام شده است.
وی افزود: آنان با توجه به آنچه در جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد به نوع کارکرد دشمنان خبیث ایران متمرکز شدهاند و خودشان را برای مقابله با چنین دشمنی آماده کردهاند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح یادآور شد: در همین مدت کوتاه بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کارهای بسیار بزرگی در نیروی دریایی سپاه انجام گرفته و آنچه امروز دیدیم یک آمادگی فوقالعاده برای درگیری احتمالی آینده است.