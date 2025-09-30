معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی گفت: عملیات اجرایی ۸۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در کشور آغاز شده و در حال حاضر ۴۸۳ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها متصل شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - نهضت ملی مسکن از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در زمینه تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به شمار می‌رود. این طرح که ابتدا تحت عنوان «اقدام ملی مسکن» آغاز شد، هدفش تأمین مسکن مناسب و مقرون به صرفه برای مردم است. 

نهضت ملی مسکن با هدف پاسخ به نیاز‌های مسکن در کشور آغاز شد. در ابتدا، این طرح به عنوان یک اقدام فوری برای حل بحران مسکن معرفی شد. با گذشت زمان، نام آن به نهضت ملی مسکن تغییر یافت و اهداف آن گسترش یافت.

در همین راستا  طبق آخرین آمارهای حبیب طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در این طرح متعهد شده‌اند که به طور تقریبی ۶۸۰ هزار واحد از این پروژه‌ها عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

وی ادامه داد: از میان این واحدها، حدود ۴۸۳ هزار واحد به نوعی به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند که این امر می‌تواند به تسریع روند ساخت و تحویل واحد‌ها کمک کند.

او بیان کرد: در حال حاضر، حدود ۸۸۰ هزار واحد در مرحله نازک کاری قرار دارند و بیش از ۱۴۰ هزار واحد در مرحله سفت کاری هستند.

طاهرخانی تاکید کرد: امسال به مناسبت هفته دولت و دفاع مقدس، ۳۸ هزار واحد از این مسکن‌ها به مردم تحویل داده شده است. این اقدام نشان‌دهنده پیشرفت در اجرای طرح و تعهد دولت به تأمین مسکن برای شهروندان است.

گفتنی است نهضت ملی مسکن با هدف تأمین مسکن مناسب و با کیفیت برای مردم ایجاد شده است و تاکنون پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. با ادامه این روند و افزایش همکاری بین بخش‌های مختلف، امید می‌رود که این طرح بتواند به نیاز‌های مسکن جامعه پاسخ دهد و زندگی بهتری برای اقشار مختلف فراهم کند. 

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
سلام لطفاً پیگیرمسکن ملی شهرکرد هم باشیداصلا پیشرفتی ندارند وضعیت اجاره خونه خیلی خرابه تنها امیدما همین طرح می باشد پس لطفاً شما پیگیری کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
از باشگاه خبرنگاران جوان خواهش میکنیم، پیگر ساخت خانه های نهضت ملی مسکن دهک‌های پایین جامعه ۱ تا ۳ باشند که توان ساخت را ندارند و دولت تسهیلات ویژه ای برای این قشر در نظر بگیرد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
الان توپرندبا۹۰۰میلیون میشه خونه آماده خریدقیمت مسکن ملی نزدیک به ۲میلیاردمیرسه وهنوزهم معلوم نیست کی تحویل میدن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
اونایی که زمان احمدی نژاد شروع شده هنوز تموم نشده
چند ساله میخوان مدرسه بزنن هنوز نزدند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
قبلی ها رو تحویل بدین جدید ها پیش کش
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
20 سال بعد : عملیات اجرایی 680 هزار واحد نهضت ملی مسکن افتتاح شد
۰
۴
پاسخ دادن
