مایکل فلپس، شناگر افسانه‌ای و پرافتخارترین المپیکی تاریخ، با بیان «هرگز نمی‌گویم هرگز» امکان بازگشتش به رقابت‌ها در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را رد نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نام مایکل فلپس به لطف ۲۸ مدال المپیک (۲۳ طلا) و رکورد‌های جهانی متعددش همچنان مترادف با برتری در شنای جهان است و میراث او دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

فلپس در اظهارات اخیرش در‌ها را برای بازگشت به دنیای شنا باز گذاشت؛ آن هم در حالی که بسیاری معتقد بودند این در‌ها برای همیشه بسته شده‌اند. حالا امکان بازگشت به رقابت در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس برای پرافتخارترین ورزشکار المپیکی فراهم شده است.

فلپس در مصاحبه اخیرش در پادکست Final Kick گفت: هرگز نمی‌گویم هرگز. آب هنوز در رگ‌های من جریان دارد. اگر احساس کنم چیز بیشتری برای ارائه دارم، آن را رد نمی‌کنم.

این سخنان بلافاصله گمانه‌زنی‌هایی را در میان طرفداران و کارشناسان ورزشی برانگیخته است.

فلپس چهل‌ساله دو بازنشستگی رسمی (در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶) داشته است و در المپیک ریو ثابت کرد هنوز می‌تواند در دنیای شنا تسلط داشته باشد. با این حال بازگشت جدید چالشی حتی بزرگ‌تر خواهد بود. فراتر از سن او و ظهور استعداد‌های جدید، رقابت در بالاترین سطح نیاز به فداکاری زیادی دارد. در عین حال آرزوی دیدن رقابت او از سوی فرزندانش می‌تواند انگیزه فلپس برای حداقل تلاش در رویداد مورد علاقه‌اش یعنی ۲۰۰ متر پروانه باشد.

برچسب ها: شناگر جهان ، مسابقات شنا ، مسابقات المپیک
خبرهای مرتبط
رکورد ملی شنای ۱۰۰ متر قورباغه شکسته شد
نایب قهرمانی شناگر قمی در رقابت‌های کشوری
آخرین حضور شاهین ایزدیار در ورزش حرفه‌ای
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ص
۲۰:۴۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
این تفکر برگرفته از غروره آدم وقتی به سنی میرسه بدن دیگه اون کشش اول رو نداره بعد زشته آدم در میدان‌های چون المپیک به جایی نرسه با اون افتخارات
۱۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
با این سن و سال ؟؟؟
۲
۸
پاسخ دادن
Bulgaria
آرین
۱۳:۲۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
بنام خدا امیدوارم بازهم مانند المپیک های قبلی موفق باشد
۲
۲۲
پاسخ دادن
رگ غیرت رئالی‌ها بعد از تحقیر در داربی مادرید باد کرد/ پیروزی سخت آتالانتا در برگامو+ فیلم
اصرار هاشمیان برای استفاده از بازیکنان پرسپولیس در پست‌های غیر تخصصی
الحسین اردن صدرنشین شد؛ سپاهان محکوم به برد در آسیا
بلاتکلیفی در سوپر لیگ کاراته؛ قهرمان را پیدا کنید!
ساپینتو: دنبال اولین برد آسیایی هستیم/ حریف را خوب آنالیز کرده‌ایم
اعلام محرومان هفته ششم لیگ برتر؛ ساپینتو هنوز در دسترس نیست
فلیک: یامال بداند همه چیز استعداد نیست؛ با تیم فوق‌العاده‌ای بازی داریم
صنعت نفت باز هم نبرد/ پاس جنوبی جای مس را گرفت
گیتی پسند، فاتح الکلاسیکوی نفس گیر فوتسال شد
آغاز فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان؛ شکست استقلال در گام نخست
آخرین اخبار
رگ غیرت رئالی‌ها بعد از تحقیر در داربی مادرید باد کرد/ پیروزی سخت آتالانتا در برگامو+ فیلم
اصرار هاشمیان برای استفاده از بازیکنان پرسپولیس در پست‌های غیر تخصصی
آغاز فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان؛ شکست استقلال در گام نخست
بلاتکلیفی در سوپر لیگ کاراته؛ قهرمان را پیدا کنید!
صنعت نفت باز هم نبرد/ پاس جنوبی جای مس را گرفت
الحسین اردن صدرنشین شد؛ سپاهان محکوم به برد در آسیا
گیتی پسند، فاتح الکلاسیکوی نفس گیر فوتسال شد
ساپینتو: دنبال اولین برد آسیایی هستیم/ حریف را خوب آنالیز کرده‌ایم
اعلام محرومان هفته ششم لیگ برتر؛ ساپینتو هنوز در دسترس نیست
فلیک: یامال بداند همه چیز استعداد نیست؛ با تیم فوق‌العاده‌ای بازی داریم
ملی‌پوشان وزنه‌برداری با عارف دیدار کردند
شکست سنگین شاگردان اوسمار در لیگ نخبگان آسیا
قهرمان ۴ دوره جهان پس از شکست مقابل پدیده ایرانی از کشتی کنار کشید
تبعات ماندن طولانی مدت درویش در پرسپولیس
تجلیل رییس‌جمهور از تیم‌های ملی کشتی+ تصاویر
جلسه مربی تیم ملی فوتبال با مدیران سازمان لیگ
نماینده داوری کشتی ایران به زاگرب می‌رود
نتایج تاثیرگذار نمایندگان فوتبال ایران برای سهمیه در آسیا
استقبال هواداران روسی از دیدار آتی ایران و روسیه/ همه بلیت‌ها فروخته شد
مانولوپولوس به ایران بازگشت
امضای قرارداد بازیکنان آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال
قرارداد ۳۳۰ میلیارد ریالی استقلال برای تولید محتوا
قهرمانی زنان کاوا؛ تمرین شاگردان لی در سالن اصلی مسابقات
شوک بزرگ به ورزش جهان/ فلپس قصد حضور در المپیک ۲۰۲۸ را دارد
اولتیماتوم مدیران مس رفسنجان به رسول خطیبی
ادعای جنجالی آقای مترجم؛ برانکو دوست دارد به پرسپولیس برگردد
کاپیتانی که به پرسپولیس جان داد
نامه عجیب یک مدیرکل در وزارت ورزش؛ با من هماهنگ باشید!
صعود دختران و تثبیت جایگاه مردان در رده‌بندی جهانی تنیس روی میز
باشگاه سایپا به کمپین «اخراج اسرائیل از جام جهانی» پیوست