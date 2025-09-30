باشگاه خبرنگاران جوان - نام مایکل فلپس به لطف ۲۸ مدال المپیک (۲۳ طلا) و رکورد‌های جهانی متعددش همچنان مترادف با برتری در شنای جهان است و میراث او دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

فلپس در اظهارات اخیرش در‌ها را برای بازگشت به دنیای شنا باز گذاشت؛ آن هم در حالی که بسیاری معتقد بودند این در‌ها برای همیشه بسته شده‌اند. حالا امکان بازگشت به رقابت در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس برای پرافتخارترین ورزشکار المپیکی فراهم شده است.

فلپس در مصاحبه اخیرش در پادکست Final Kick گفت: هرگز نمی‌گویم هرگز. آب هنوز در رگ‌های من جریان دارد. اگر احساس کنم چیز بیشتری برای ارائه دارم، آن را رد نمی‌کنم.

این سخنان بلافاصله گمانه‌زنی‌هایی را در میان طرفداران و کارشناسان ورزشی برانگیخته است.

فلپس چهل‌ساله دو بازنشستگی رسمی (در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶) داشته است و در المپیک ریو ثابت کرد هنوز می‌تواند در دنیای شنا تسلط داشته باشد. با این حال بازگشت جدید چالشی حتی بزرگ‌تر خواهد بود. فراتر از سن او و ظهور استعداد‌های جدید، رقابت در بالاترین سطح نیاز به فداکاری زیادی دارد. در عین حال آرزوی دیدن رقابت او از سوی فرزندانش می‌تواند انگیزه فلپس برای حداقل تلاش در رویداد مورد علاقه‌اش یعنی ۲۰۰ متر پروانه باشد.