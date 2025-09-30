باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال زنان ایران امروز در سالن اصلی محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۵ در تاشکند، نخستین جلسه تمرین توپی خود را پشت سر گذاشت. در این جلسه، بازیکنان زیر نظر «لی دو هی» سرمربی تیم ملی، برنامه‌های تاکتیکی را مرور کردند و نکات فنی مورد تأکید کادر فنی قرار گرفت.

تمرینات نوبت صبح بیشتر به هماهنگی تیمی و اجرای ترکیب‌های موردنظر اختصاص داشت. همچنین کادر فنی با شبیه‌سازی شرایط مسابقه، بازیکنان را برای دیدار فردا مقابل قرقیزستان آماده کرد. بر اساس برنامه، عصر امروز نیز ملی‌پوشان در سالن بدنسازی به تمرینات آمادگی جسمانی خواهند پرداخت.

رقابت‌های قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی ۲۰۲۵ از ۹ تا ۱۳ مهرماه به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود. در این دوره از مسابقات چهار تیم ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان حضور دارند.

برنامه مسابقات تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی به وقت تهران به قرار زیر است:

چهارشنبه ۹ مهر/ ساعت ۹:۳۰؛ ایران – قرقیزستان

پنجشنبه ۱۰ مهر/ ساعت ۱۳؛ ایران – تاجیکستان

جمعه ۱۱ مهر / ساعت ۱۵:۳۰؛ ایران – ازبکستان

پس از پایان دیدار‌های مرحله گروهی، روز شنبه ۱۲ مهر به‌عنوان روز استراحت در نظر گرفته شده و روز یکشنبه ۱۳ مهر دیدار رده‌بندی و فینال برگزار می‌شود.