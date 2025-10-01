مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی از توزیع روزانه ۱۰ هزارتن انواع کود از آغاز سال زراعی جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توزیع روزانه ۱۰ هزارتن انواع کود در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: امسال در مجموع برنامه توزیع ۳ میلیون تن کودهای یارانه ای مصوب و ابلاغ شده که در ۶ ماه نخست سال یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن توزیع شده است.

به گفته وی، با توجه به آغاز کشت پاییزه، مقدار مورد نیاز کود در استان ها توزیع شده است و متعاقب آن محموله های جدید در ماه های مهر، آبان و آذر توزیع می شود.

رسولی ادامه داد: روزانه ۱۰ هزارتن کود به مقصد استان ها حمل و توزیع می شود.

بنابر اعلام‌ معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، برای کشت پاییزه ۲ میلیون تن بذر در کل کشور نیاز داریم که ۵۰۰ هزارتن آن در داخل تامین و تدارک شده است.