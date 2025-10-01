مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی از توزیع روزانه ۱۰ هزارتن انواع کود از آغاز سال زراعی جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توزیع روزانه ۱۰ هزارتن انواع کود در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: امسال در مجموع برنامه توزیع ۳ میلیون تن کودهای یارانه ای مصوب و ابلاغ شده که در ۶ ماه نخست سال یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن توزیع شده است.

به گفته وی، با توجه به آغاز کشت پاییزه، مقدار مورد نیاز کود در استان ها توزیع شده است و متعاقب آن محموله های جدید در ماه های مهر، آبان و آذر توزیع می شود.

رسولی ادامه داد: روزانه ۱۰ هزارتن کود به مقصد استان ها حمل و توزیع می شود.

بنابر اعلام‌ معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، برای کشت پاییزه ۲ میلیون تن بذر در کل کشور نیاز داریم که ۵۰۰ هزارتن آن در داخل تامین و تدارک شده است.

برچسب ها: تولید کود ، کود شیمیایی
خبرهای مرتبط
مشکلات تامین مواد اولیه کودهای شیمیایی در آستانه کشت پاییزه
افزایش ۱۰ درصدی سهمیه انواع کود شیمیایی نسبت به سال گذشته
افزایش ۵۰ درصدی عملکرد تولید محصولات اساسی با تامین به موقع کود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ مهرماه ۱۴۰۴
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان
اهمیت تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها جهت جلوگیری از خاموشی‌های پاییز
اتمام عملیات مین گذاری راه آهن شلمچه _بصره+فیلم
آخرین اخبار
هوش مصنوعی به صنعت ساختمان ورود کرد/ استفاده از علم مهندسی BIM در صنعت ساختمان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ مهرماه ۱۴۰۴
بررسی‌های مجمع برای پیوستن به CFT متوقف نشده است
واگذاری زمین و معافیت‌های مالیاتی برای نخبگان کشور/ ممنوعیت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های صوری دانش بنیان
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
اتمام عملیات مین گذاری راه آهن شلمچه _بصره+فیلم
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
تقویت بارش‌ها و کاهش دما در استان‌های شمالی کشور
کاهش تولید با مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
اهمیت تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها جهت جلوگیری از خاموشی‌های پاییز
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است
کاهش دمای هوای کشور در روزهای پایانی هفته
جزئیات بازار دوم ارزی مرکز مبادله اعلام شد/ بانک مرکزی دخالتی در نرخ‌ها ندارد
مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است
تحریم تأثیر دارد، اما تاثیر سوءمدیریت بدتر از اسنپ بک است / بازار دو میلیارد دلاری عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک
توسعه روابط ایران و روسیه در حوزه نظام مالیاتی کشور+ فیلم
گشایش نمایشگاه بین‌المللی اینوپروم بلاروس با حضور وزیر صمت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۸ مهر ماه
صادرات طلای سرخ ۶۰ درصد افزایش یافت
فروش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال «کالای تملیکی»
ارتقای دیپلماسی استاندارد و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق سند جامع راهبردی
بهره‌برداری از ۴۰ همت پروژه جدید آب و فاضلاب
مکانیسم ماشه بخش معدن را متوقف نمی‌کند/ اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای زیرساخت بخش معدن
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن