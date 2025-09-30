باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، روز دوشنبه گفت که به دلیل تهدید «تهاجم» آمریکا، آماده اعلام وضعیت اضطراری است. این اعلام پس از یک سری حملات مرگبار آمریکا به قایقهایی بود که واشنگتن مدعی است مواد مخدر از ونزوئلا به آمریکا حمل می کردند.
مادورو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «امروز فرآیند مشورت ... برای اعلام وضعیت اضطراری مطابق با قانون اساسی و محافظت از مردم، صلح و ثبات ما در صورت حمله به ونزوئلا توسط آمریکا، آغاز شد.»
پیش از این، «دلسی رودریگز»، معاون رئیسجمهور ونزوئلا، به دیپلماتهای خارجی گفت که مادورو فرمانی را امضا کرده که به خودش به عنوان رئیس دولت «اختیارات ویژه» میدهد تا در صورت اینکه ایالات متحده «جرات حمله به میهن ما را داشته باشد»، در امور دفاعی و امنیتی اقدام کند.
با این حال، یک منبع دولتی به خبرگزاری فرانسه گفت که مادورو هنوز این سند را امضا نکرده است. این منبع که با شرط ناشناس ماندن صحبت میکرد، گفت: «معاون رئیسجمهور سند را ارائه کرد تا نشان دهد همه چیز آماده است و رئیسجمهور میتواند در هر زمانی آن را تصویب کند.»
مادورو، که یک حکمران اقتدارگرای چپگراست، ونزوئلا را به دلیل استقرار بزرگ نظامی آمریکا در نزدیکی سواحل این کشور در حالت آمادهباش بالا قرار داده است.
دونالد ترامپ هشت کشتی جنگی و یک زیردریایی هستهای را به عنوان بخشی از یک طرح اعلامی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به کارائیب جنوبی اعزام کرده است، اما به نظر میرسد این اقدام به ویژه با هدف تحت فشار قرار دادن مادورو باشد.
نیروهای آمریکا در هفتههای اخیر حداقل سه قایق مشکوک به قاچاق مواد مخدر را در دریای کارائیب نابود کردهاند که در این حملات ۱۴ نفر کشته شدهاند. کارشناسان سازمان ملل این اقدام را «اعدام فراقضایی» محکوم کردهاند.
منبع: خبرگزاری فرانسه