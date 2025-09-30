روند نزولی قیمت نفت امروز نیز درپی انتظارات برای افزایش تولید اوپک پلاس و صادرات نفت اقلیم کردستان عراق ادامه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز سه‌شنبه، قیمت نفت کاهش یافت؛ پس از آنکه انتظار افزایش مجدد تولید از سوی اوپک‌پلاس و از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق از طریق ترکیه، پیش‌بینی‌ها را درباره فزونی عرضه در آینده نزدیک تقویت کرد.

تا ساعت ۰۰:۱۲ به وقت گرینویچ، قرارداد‌های آتی نفت خام برنت برای تحویل ماه نوامبر (که امروز سه‌شنبه منقضی می‌شود) با ۴۷ سنت یا ۰.۶۹ درصد کاهش به ۶۷.۵۰ دلار در هر بشکه رسید.

قرارداد‌های فعال‌تر برای ماه دسامبر نیز با ۴۳ سنت یا ۰.۶۴ درصد کاهش، به ۶۶.۶۶ دلار رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت (WTI) آمریکا با ۴۰ سنت یا ۰.۶۳ درصد کاهش، در ۶۳.۰۵ دلار در هر بشکه معامله شد.

این کاهش، ادامه‌ی روند نزولی روز دوشنبه است، زمانی که قیمت‌های برنت و WTI در پایان معاملات با بیش از ۳ درصد افت، بزرگترین زیان روزانه خود از اول اوت ۲۰۲۵ را به ثبت رساندند.

تونی سیکامور، تحلیلگر آی. جی، در یادداشتی اعلام کرد که این افت نتیجه از سرگیری صادرات نفت خام اقلیم کردستان عراق و گزارش‌هایی است که احتمال می‌دهد ائتلاف اوپک‌پلاس در نشست هفته آینده خود با افزایش تولید برای ماه نوامبر موافقت کند.

سه منبع آگاه گزارش دادند که احتمالا این ائتلاف در نشست روز یکشنبه خود، با افزایش دیگری در تولید نفت خام به میزان حداقل ۱۳۷ هزار بشکه در روز موافقت خواهد کرد.

اد مایر، تحلیلگر شرکت مارکس نیز در این خصوص گفت که اگرچه در هر صورت اوپک‌پلاس کمتر از سهمیه خود پمپاژ می‌کند، اما به نظر نمی‌رسد بازار از این واقعیت که نفت بیشتری در راه است، استقبال کند. 

منبع: العربیه

برچسب ها: قیمت نفت ، اوپک پلاس
