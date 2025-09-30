وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در خوی گفت: دیار شمس در عرصه عرفان کشور، هم نور و هم حرارت می دهد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - مراسم اختتامیه یازدهمین همایش بین المللی شمس و مولانا با حضوردکتر صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد. 

دکتر سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در این مراسم گفت: شمس تبریزی در خوی زندگی کرده و آرام گرفته ولی متعلق به تمام دنیا است و همه عاشقان عرفان دلباخته شمس و دیار شمس شهر دارالمؤمنین خوی هستند. 

وی افزود: امروز دیار شمس به همه شمس پویان و عاشقان عرفان و معرفت هم نور می‌دهد و هم حرارت بطوری که آنها را هرساله به دیار شمس می کشاند. 

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه خطاب به مسئولین آموزش و پرورش و دانشگاه ها گفت: در دانشگاه ها و مدارس عرفان شمس تبریزی را به دانشجویان و دانش آموزان تدریس کنید تا بر زندگی کردن در دیار شمس افتخار نمایند. 

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در پایان سخنان خود پیام ریاست جمهور دکتر پزشکیان به یازدهمین همایش بین المللی شمس و مولانا را قرائت کرد.

