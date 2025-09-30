سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از تخریب ۱۶ بنای نیمه‌کاره و ۵۲ قطعه تفکیک و دیوارکشی‌ شده غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و تخریب ۱۶ بنای نیمه‌کاره و ۵۲ قطعه تفکیک و دیوارکشی‌شده غیرمجاز به مساحت ۱۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع در روستای خطیب‌کلا خبر داد.

او افزود: این اقدام در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرقانونی آنها صورت گرفته است.

صادقی گفت: ساخت و ساز‌های غیرمجاز شناسایی‌شده در روستای خطیب‌کلا مغایر با قوانین و مقررات مربوط به حفظ اراضی کشاورزی بوده و پس از طی مراحل قانونی، با دستور قضایی تخریب شدند.

او افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی به‌شدت برخورد خواهد کرد و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حفظ این اراضی ارزشمند استفاده خواهد نمود.

