دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت گفت: شرط واریز سود سهام عدالت متوفیان سجامی بودن وراث است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی حاجی‌وند، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سود سهام عدالت وراثی که اقدامات مربوط به انتقال سهام عدالت متوفیان خود را به شکل کامل انجام دادند هم هنگام واریز سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها واریز خواهد شد، اما باید تاکید کرد در صورتی سود سهام عدالت متوفیان برای وارث واریز خواهد شد که سجامی باشند.

در ادامه این مقام مسئول تاکید کرد: یعنی شرط واریز سود سهام عدالت متوفیان سجامی بودن وراث است؛ پس وراث برای دریافت سود سهام عدالت باید سجامی باشند.

