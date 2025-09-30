قاتل خاموش امسال جان سه همدانی را گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مالمیر یادآوری کرد: نیمه نخست سال گذشته نیز سه مرد بر اثر استنشاق گاز مونو کسید کربن جان باختند و آمارها تغییری نداشته است.

وی اضافه کرد: تجربه نشان داده آمارها با سرد شدن هوا و استفاده مردم از وسایل گرمایشی افزایش می یابد همانگونه که در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ سه نفر جان باختند اما این آمار در نیمه نخست همان سال به ۲۷ نفر و در مجموع ۳۰ نفر رسید.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با بیان اینکه مرگ ناشی از گازگرفتگی در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ، ۳۸ نفر بوده است خواستار رعایت نکات ایمنی از سوی هم استانی ها برای کاهش این امار در سال جاری شد.

مالمیر مهمترین علت مسمومیت ناشی از گازگرفتگی را بی‌توجهی به نکات هشدار دهنده هنگام استفاده از وسایل گرمایشی دانست و خواستار رعایت مسائل ایمنی و اطلاع رسانی هرچه بیشتر رسانه ها برای کاهش این آمارها شد.

وی همچنین گفت: مهم ترین علائم گازگرفتگی و مسمومیت را گیجی و سردرد همراه با احساس سنگینی، تهوع و استفراغ و سوزش شدید در ناحیه چشم و گلو، احساس گرفتگی و درد شدید در قفسه سینه عنوان کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان افزود: استفاده از آبگرمکن و بخاری های فرسوده دارای نقص فنی و بدون کلاهک یا دودکش استاندارد، بیشترین موارد ابتلا به مسمومیت را تشکیل می‌دهد.

مالمیر تاکید کرد: در محیط های سربسته همچون اتاق، آپارتمان و چادر مسافرتی به ویژه در زمان هایی که راه های خروج هوا بسته باشد خطر مسمومیت افزایش می‌یابد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان اظهار کرد: در صورت مواجهه با افراد دچار مسمومیت ابتدا در و پنجره ها را باز کرده تا هوای تازه در فضا جریان پیدا کند و در صورت لزوم افراد مسموم را به فضای باز منتقل کنند.

منبع: ایرنا