باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا پهلوی در طول حکومتش همواره اقداماتی که انجام می‌داد، براساس سیاست‌های آمریکا و غرب صورت می‌گرفت؛ اما هر گاه پهلوی برای پیشبرد برنامه‌های خود به آمریکا نیاز داشت، با دری بسته مواجه می‌شد. از این‌رو ناچار به شوروی گرایش پیدا می‌کرد.

سیاست ایران در زمینه‌های مختلف در دوران پهلوی، به‌گونه‌ای بود که سرمایه‌ها و دارایی‌های ایران در جهت منافع غربی‌ها به‌ویژه آمریکایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. به‌طوری که حتی تجهیزات نظامی ایران، بدون اینکه سودی برای ایران داشته باشد، برای پیشبرد اهداف ایالات متحده در جنگ ویتنام استفاده شد.

اسدالله علم در خاطراتش می‌نویسد: «پیام نیکسون را که امروز صبح سفیر آمریکا به من داده بود، گزارش کردم. او دیگر به هواپیماهای F-5 ما در ویتنام نیازی ندارد و بسیار ممنون است، تکرار می‌کنم، بسیار ممنون است که اعلی‌حضرت موافقت کردند آن‌ها را در اختیار او بگذارند». (اسدالله علم، گفت‌وگوهای من با شاه، جلد ۱، صفحه ۳۸۷، ۱ آبان ۱۳‌۵۱.)