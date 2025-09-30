رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بر اساس آمار‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، بیش از ۷۵ درصد تولید مواد معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حسن زاده روز سه شنبه در چهاردهمین همایش و نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اظهار داشت: ایران با جمعیت حدود یک درصد از جمعیت جهانی، دارای هفت درصد از ذخایر معدنی دنیا است که نشان‌دهنده پتانسیل عظیم این حوزه است.

وی ادامه داد: بخش معدن و مواد معدنی یکی از سرمایه‌های ارزشمند کشور محسوب می‌شوند و بهره‌برداری درست و هوشمندانه از این منابع می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی ایفا کند و این بخش یکی از بهترین جایگزین سرمایه‌های ملی برای نفت است.

حسن زاده، با اشاره به برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران گفت: این رویداد فرصتی برای یادآوری اهداف کلان کشور برای بخش معدنی، گفت و گو میان فعالان خصوصی، تصمیم‌سازان و مدیران دولتی است. ضمن اینکه حضور گسترده سفرای خارجی در این نمایشگاه نشان‌دهنده اهمیت بین‌المللی این رویداد و فرصت‌های همکاری است.

وی اضافه کرد: نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه معدن ایران در جهت افزایش سهم معدن در اقتصاد کشور و نهادینه‌سازی فعالیت‌های معدنی مهم است.

رئیس اتاق ایران عنوان کرد: بهره برداری از منابع معدنی در کشورمان مورد کم لطفی و غفلت قرار گرفته است. ما باور داریم برای خروج از رکود و رشد و توسعه اقتصادی کشور باید به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود و از ظرفیت‌های اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین رفع موانع تولید به منظور جذب و هدایت سرمایه های در حوزه صنایع استفاده شود.

حسن زاده، با بیان اینکه بخش خصوصی هنوز از عواید معدنی بهره‌مند نشده است، گفت: حمایت‌های قانونی، ثبات در سیاست‌ها، کاهش موانع، تسهیل در صدور مجوزها، ارائه مشوق‌های مالیاتی، نوسازی زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در برنامه هفتم پیشرفت به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی در بخش معدنی پرداخته شده است که با سیاست های تشویقی و برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاران امکان‌پذیر است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار و اشتغال‌زایی ایفا کند.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه به عنوان بستری برای توسعه و راهبردی کردن اقتصاد کشور، فرصت‌های طلایی در حوزه معدن و صنایع معدنی را نمایان می‌کند.

جذب سرمایه  و برقراری روابط اقتصادی سازنده در بخش معدن

همچنین محمد رضا بهرامن روز سه شنبه در آیین افتتاح چهاردهمین همایش و نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اظهار داشت: تعامل با کشورهای مختلفی مانند ویتنام، عربستان، قطر، آفریقای جنوبی، لهستان، کره جنوبی، نیجریه و ترکیه در بخش معدن دنبال می شود و نمایندگان این کشورها در این نمایشگاه حضور فعال دارند.

وی افزود: امروز جایگاه ارزشمند ایران در جغرافیای معدنی جهان مورد تأکید قرار گرفته و فرصت خوبی برای رونق بخش معدن است.

رییس خانه معدن ایران ادامه‌داد: تمایل جدی برای توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف وجود دارد که فرصت مناسبی برای گشایش مسیرهای جدید در توسعه روابط اقتصادی و معنوی میان ایران و دیگر کشورها است.

وی بر توسعه زیرساخت های معدنی تاکید کرد و گفت: با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و تلاش مشترک، امید است که گامی موثر در ارتقای جایگاه و صنعت معدنی کشور در سطح بین‌المللی برداشته شود.

بهرامن خاطرنشان کرد: بهره مندی از ظرفیت های داخلی و خارجی در این مسیر به رشد و شکوفایی صنعت در کشور کمک خواهد کرد.

