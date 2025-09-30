جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای ضمن تمجید از اقدام رئیس‌جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد: تجربه جنگ اخیر نشان داد سایه تهدید نظامی هرگز با مذاکره عقب نمی‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، بیانیه‌ای منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ ایران، بار دیگر در آزمون تاریخ، با شرایطی رویاروست که یادآور روز‌های مقاومت سترگ در برابر تجاوز سازمان‌یافته رژیم بعث در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ است؛ روز‌هایی که کارگردانان اصلی بحران نه در پایتخت‌های منطقه، بلکه در اتاق‌های فرمان سیاست‌های غربی نشسته و با تمام توان برای شکستن اراده ملت ایران سرمایه‌گذاری کردند.

آن روز‌ها حضور مردمی در برابر تهاجم همه‌جانبه دشمن، عزت، اعتمادبه‌نفس و اقتدار را به ملت ما بخشید و باید این حقیقت شوق انگیز را از لسان مقام معظم رهبری بازگو کرد که: «هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه‌ی زمانی نیست؛ گنجینه‌ی عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما میتواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند و مصرف کند و سرمایه گذاری کند.»؛ گنجینه‌ای که معنویت و ایستادگی رزمندگانش، شکستن‌ناپذیری ایران را در برابر تهاجم دشمنان رقم زد.

بدون شک یکی از نماد‌ها و نمود‌های عینی دفاع مقدس که امتداد آن در اندیشه جبهه مقاومت خود را نشان داد، شخصیت «مجاهد کبیر، شهید سید حسن نصرالله» است که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خود جایگاه او را به‌عنوان ثروتی عظیم و سرمایه‌ای معنوی برای اسلام، تشیع و لبنان تبیین کرد؛ الگویی مکتبی که با فرهنگ مقاومت، وحدت‌آفرینی و مردمی‌بودن، نسل‌ها را به ایستادگی فراخواند، حزب‌الله را به جنبشی چندبعدی ارتقا داد و با شعار «هیهات منّا الذلة» دفاع از کرامت را وظیفه‌ای شرعی و تمدنی معرفی کرد. این میراث ارزشمند، پس از شهادتش نیز چراغی خاموش‌ناپذیر برای صراط مستقیم جهاد و شهادت و صدایی عدالت‌محور برای جبهه مقاومت باقی مانده است و امروز ملت ایران، با تکیه بر همین فرهنگ، در برابر طرح‌های فریبکارانه دشمن ایستاده است.

امروز، پس از جنگ ۱۲ روزه و در آستانه اجرای مکانیسم ماشه، همان دشمن دیرینه با دسیسه‌های بیشتر به عرصه آمده است؛ اما تجربه شگفت دفاع مقدس ۸ ساله که خورشید هدایت ملت ایران در برابر فشار‌ها و تحریم‌ها بود، دستاوردی شد که آنان را در هرم اراده ملت ما ذوب کرد. اکنون مدیریت بی بدیل و بی‌مانند رهبر معظم انقلاب و اتکای کامل به ظرفیت‌های دفاعی داخل کشور به ما آموخته است که مدیریت جنگ و فرماندهی مقاومت، حتی در سخت‌ترین شرایط، با پیروی از ولایت فقیه و میدان دادن به نیرو‌های جوان و بااستعداد ممکن و ثمربخش است.

آنها با هدف تحمیل تصویر «ایرانِ ضعیف» وارد میدان شدند، اما پاسخ ملت بار دیگر راهبردی روشن است: عدم تسلیم و نمایش قدرت و استقلال جمهوری اسلامی با تمامی آرمان هایش در برابر جبهه‌ای که ماهیت شیطانی اش تغییر نکرده و بازیگرانش همان کارفرمایان تجاوز دهه شصت‌اند.

تجربه جنگ اخیر نشان داد، برغم محاسبه غلط دلبستگان غرب و آنان که پازل دشمن را تکمیل می‌کنند؛ سایه تهدید نظامی هرگز با مذاکره عقب نمی‌رود؛ مذاکرات طولانی و بی‌حاصل، از سال ۱۳۸۲ تا برجام ۱۳۹۴ و سپس توافق قاهره در ۱۴۰۴، نه‌تنها مانع حمله دشمن نشد بلکه در ماجرای اخیر، بخشی از طراحی غافلگیرانه حمله را تکمیل کرد. شلیک مستقیم ترامپ به میز مذاکره، شکست کامل خط سازش با آمریکا را آشکار ساخت و نشان داد که طیفی که کشور را به دام برجام انداختند نمی‌دانند که همسنگر نظام سلطه در این برهه از تاریخ شده‌اند و این خط، راهی به امنیت نمی‌برد.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی بر این باور است که دست غرب در بدعهدی به نهایت رسیده است؛ از پرونده هسته‌ای تا رفتار سیاه مدیرکل آژانس که نقش جاسوس در طرح‌های دشمن را ایفا می‌کند. بر همین اساس، ما جانبازان به عنوان میدان داران صف اول، صریحاً از اقدام نمایندگان مجلس در پیشبرد طرح سه‌فوریتی خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پشتیبانی می‌کنیم و انتظار داریم این طرح بدون کوچک‌ترین عقب‌نشینی، تا تصویب و اجرای کامل پیش رود؛ این مطالبه مردمی و ملی، باید با سرعت، جدیت و دوری از هرگونه مماشات عملی شود.

همزمان، از دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور می‌خواهیم بی‌درنگ و با دقت کامل، تمامی عاملان و مسببان فعال‌سازی مکانیسم ماشه و دست‌اندرکاران برجام که بیش از هزار میلیارد خسارت بر ملت ایران تحمیل کردند و به تعبیر رهبر انقلاب، تجربه برجام «خسارت محض» بود را شناسایی کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آنان را در برابر عدالت قرار دهند. این اقدام نه تنها احقاق حق ملت ایران، بلکه بازدارنده‌ای برای هرگونه خیانت و همراهی با پروژه‌های دشمن خواهد بود.

در این شرایط حساس، اقدامی غرورآفرین و شجاعانه از سوی دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل، نماد روشنی از این ایستادگی بود؛ ایشان کتابی مزین به تصاویر و اسامی شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه را بر سر دست گرفت و جنایات رژیم صهیونیستی در حمله ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ به ایران-که به شهادت فرماندهان، دانشمندان هسته‌ای، نخبگان و ۱۰۶۴ نفر از مردم انجامید و همچنین کشتار ۶۵ هزار انسان در غزه- را به صراحت در برابر جهانیان افشا کرد. با وجود تلاش جریان غرب‌زده برای کشاندن رئیس‌جمهور به مسیر «تسلیم» با شعارهایی، چون «ابتکار فوری»، «توافق موقت» و حتی «دیدار با ترامپ»، سفر و بازگشت پزشکیان از نیویورک نشان داد که ایشان در دام این القائات نیفتاد و بر حفظ جایگاه عزتمند ملت ایران پای فشرد.

جمعیت جانبازان همچنین از سلحشوران نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع سپاسگزار است که در شرایط تهدیدات جدی و اجرای مکانیسم ماشه، با برنامه‌ریزی فوق‌العاده دفاعی، توان موشکی، پدافندی و جنگ الکترونیک، کشور را در بالاترین سطح، تقویت می‌کنند. ملت ایران انتظار دارد ظرفیت بازدارندگی کشور بالاتر از وعده صادق ۳، با نهایت سرعت و دقت ارتقاء یابد.

از سوی دیگر، دولت و مجلس باید بی‌درنگ وارد فاز عملیاتی اقتصاد مقاومتی شوند؛ اجرای بسته‌های مقابله با تحریم، حذف وابستگی به دلار، و تکمیل زنجیره تولید داخلی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ملی است. ملت ایران در این میدان، گام‌های عملی و محسوس را مطالبه می‌کند و هیچ‌گونه توجیه یا وعده‌سازی جای عمل واقعی را نخواهد گرفت.

به آمریکا و متحدان غربی هشدار داده می‌شود که هرگونه اقدام خصمانه، به‌ویژه در قالب مکانیسم ماشه و توقف حق غنی سازی، با واکنش قاطع، متقارن و نامتقارن جمهوری اسلامی ایران و متحدانش مواجه خواهد شد. جبهه مقاومت آماده است تا در هر زمان و مکان، پاسخ لازم را به طراحان و مجریان این سیاست‌ها بدهد.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی از همه دستگاه‌های مسئول، اعم از دولتی، نظامی، امنیتی و فرهنگی بویژه شورای عالی امنیت ملی می‌خواهد با روحیه عزتمندانه و مقتدر، اولویت را بر تقویت اتحاد مقدس، یکپارچگی مردم، افزایش بازدارندگی، تثبیت اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی بی‌وقفه از محور مقاومت قرار دهند؛ چرا که در میدان مقابله با دشمن، تنها آن‌که بر توان داخلی تکیه کند، پیروز میدان خواهد بود. ملت ایران با تکیه بر تجربه روز‌های دشوار مقاومت، امروز نیز با ایمان و اراده‌ای شکست‌ناپذیر در برابر تحریم، تهدید و فشار ایستاده است.

بر این باوریم همانگونه که در برابر صدام و حامیان جهانی‌اش به پیروزی رسیدیم، این‌بار نیز مسیر پیروزی روشن است؛ راهی که با پایبندی کامل به آرمان‌های انقلاب و ادامه راه شهدا، پرچم عزت و استقلال ایران را در هر شرایطی برافراشته نگه خواهد داشت. این جمعیت، ملت و مسئولان را به بسیج فراگیر نه‌فقط در حوزه نظامی، بلکه در عرصه‌های علمی، فناوری، فرهنگی و رسانه‌ای فرا می‌خواند تا جبهه‌ای واحد در برابر جنگ شناختی و تحریمی دشمن شکل گیرد و آینده‌ای قدرتمندتر و پیشرو برای ایران اسلامی رقم بخورد.

برچسب ها: جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی ، جنگ ۱۲ روزه ، مذاکره ، هفته دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
تمام راهبرد‌های ایالات متحده در سال‌های پس از انقلاب علیه جمهوری اسلامی شکست خورده است
شاکری و حمیدزاده دبیرکل و قائم مقام جمعیت جانبازان شدند
شاکری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
مذاکره با آمریکا شرافتمندانه نیست/ هیچ وطن پرست عاقلی زیر بار حرف زور نمی‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۸ مهر
مجموعه‌های مختلف نظام برای خروج از NPT هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند
سرلشکر موسوی: آمادگی فوق‌العاده‌ای برای درگیری احتمالی آینده داریم
مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله برگزار می‌شود
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی در دستورکار مجلس
عراقچی: زیاده‌خواهی مفرط آمریکا مانع مصالحه شد
عراقچی: اگر نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، راه حل آن باید دیپلماتیک باشد
برگزاری جلسه مجلس برای بررسی اجرای برنامه هفتم در نوبت بعدازظهر
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی
موافقت نمایندگان مجلس با اضافه شدن المپیک ناشنوایان به رشته‌های ورزشی مدال‌آور
آخرین اخبار
مهاجرت بد نیست، اگر با برگشت به کشور همراه باشد
جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی: سایه تهدید نظامی با مذاکره عقب نمی‌رود
سرلشکر موسوی: آمادگی فوق‌العاده‌ای برای درگیری احتمالی آینده داریم
اعلام وصول سوال ملی از وزیر آموزش و پرورش درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان
بازدید سرلشکر موسوی از توان آفندی و پدافندی نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه
عارف: روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌ شهری
دستور عارف برای رسیدگی فوری به وضعیت دانشجویان مصدوم جاده سمنان - سرخه
موافقت نمایندگان مجلس با اضافه شدن المپیک ناشنوایان به رشته‌های ورزشی مدال‌آور
مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله برگزار می‌شود
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی
عراقچی: زیاده‌خواهی مفرط آمریکا مانع مصالحه شد
عراقچی: اگر نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، راه حل آن باید دیپلماتیک باشد
برگزاری جلسه مجلس برای بررسی اجرای برنامه هفتم در نوبت بعدازظهر
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی در دستورکار مجلس
مجموعه‌های مختلف نظام برای خروج از NPT هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۸ مهر
عراقچی با وزیر خارجه کوبا دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه با دبیرکل سازمان ملل
عارف: روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد
ملت ایران زیر بار حرف زور نمی‌رود/ اگر دشمن خطایی کند مشت محکمی خواهد خورد
مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران در اروپا صحت ندارد
نشست و تبادل‌نظر ۴ ساعته رئیس‌جمهور پزشکیان با جمعی از کارشناسان اقتصادی
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به آیت‌الله سیستانی
اسنپ‌بک تقلایی برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات خلاف قانون غرب است
پزشکیان درگذشت همسر آیت الله سیستانی را تسلیت گفت
نقش درخشان سردار حاجی‌زاده در ساخت موشک
پنجمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی برگزار شد
بقائی: اقدام تروئیکا در پیروی از آمریکا برای بازگرداندن قطعنامه‌ها علیه ایران، غیرقانونی است
عارف: آتش‌نشانان ستون‌های استوار انسجام اجتماعی و پیروزی ملی هستند