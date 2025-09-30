ناوگان دریایی اروپا اعلام کرد کشتی باری «مینِرواگراخت» که دیروز در عدن هدف قرار گرفت همچنان در آتش می‌سوزد و در دریا سرگردان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ناوگان دریایی اروپا موسوم به «آسپیدس» صبح روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشتی «مینِرواگراخت» که دیروز در جنوب شرقی عدن هدف قرار گرفت پس از نجات خدمه، «در آتش شعله‌ور و در دریا سرگردان است.»

این نهاد، ملیت خدمه کشتی را اتباع فیلیپین، روسیه، سری‌لانکا و اوکراین اعلام کرد و گفت یکی از آنان زخمی، اما با وضعیت پایدار و دیگری به شدت زخمی شده و برای دریافت مراقبت‌های پزشکی با هلیکوپتر به جیبوتی منتقل شده است.

این کشتی باری که با پرچم هلند تردد می کرد، دیروز دوشنبه در خلیج عدن هدف قرار گرفت و شعله ور شد.

این نهاد در یک بیانیه گفت: «کشتی باری مینِرواگراخت، پس از آنکه مورد حمله قرار گرفت، در آتش شعله‌ور و در دریا سرگردان است.»

سازمان امنیت دریایی انگلیس (UKMTO) روز دوشنبه در یک اطلاعیه اعلام کرد که از وقوع یک «حادثه» در فاصله ۱۲۸ مایل دریایی جنوب شرقی بندر عدن در یمن مطلع شده است. بر این اساس، یک کشتی باری با پرچم هلند درحدود ۱۲۰ مایلی جنوب‌شرقی عدن هدف حمله قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری اسوشیتدپرس

برچسب ها: خلیج عدن ، حمله به کشتی
خبرهای مرتبط
انگلیس از یک «حادثه» در نزدیکی عدن یمن خبر داد
سیل در یمن ۸ کشته بر جا گذاشت
وقوع انفجار مشکوک در نزدیکی کشتی تجاری در آب‌های شرق عدن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تله صلح ترامپ برای غزه
کاخ سفید طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه را به اشتراک گذاشت
جلسه بی‌سابقه فرماندهان ارتش آمریکا در پایگاهی نزدیک واشنگتن با دعوت مرموز ترامپ
از دریای سرخ تا غزه: یمن چگونه روایت صلح را به چالش می‌کشد؟
اخراج ۱۰۰ مهاجر غیرقانونی ایرانی از آمریکا
وقتی فوتبال به گروگان سیاست خارجی آمریکا بدل می‌شود
الگویی جهانی از مقاومت در برابر اشغالگری
ونس: آمریکا به سوی تعطیلی دولت پیش می‌رود
طلای جهانی باز هم رکورد شکست؛ هر اونس به مرز ۳۹۰۰ دلار نزدیک شد
استعفای دسته‌ جمعی کارمندان کنسولگری افغانستان در بِن
آخرین اخبار
کشتی باری در عدن همچنان می‌سوزد
سقوط قیمت نفت درپی انتظار برای افزایش تولید اوپک پلاس
مادورو آماده اعلام وضعیت اضطراری در ونزوئلا به دلیل «تهاجم» آمریکا
کلمبیا تولید اولین تفنگ‌های بومی برای جایگزینی سلاح‌های اسرائیلی را آغاز کرد
درخواست دبیرکل سابق ناتو از زلنسکی: امتیاز ارضی بده
چرخش ۱۸۰ درجه‌ای نتانیاهو پس از اعلام توافق: در غزه می‌مانیم
سقوط حمایت آمریکایی‌ها از اسرائیل
طلای جهانی باز هم رکورد شکست؛ هر اونس به مرز ۳۹۰۰ دلار نزدیک شد
استعفای دسته‌ جمعی کارمندان کنسولگری افغانستان در بِن
بیش از ۱۰۰ کشته و زخمی درپی فروریختن مدرسه‌ای در اندونزی+ فیلم
جلسه بی‌سابقه فرماندهان ارتش آمریکا در پایگاهی نزدیک واشنگتن با دعوت مرموز ترامپ
آمریکا پلوتونیوم تسلیحاتی را سوخت نیروگاه‌ها می‌کند
عبور سوخت‌رسان‌های آمریکایی از اقیانوس اطلس در آستانه دیدار محرمانه ترامپ با فرماندهان ارشد نظامی
شیخ الازهر درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی را تسلیت گفت
قطعی گسترده اینترنت و اختلال در پروازهای فرودگاه کابل
اوربان: غرب به دنبال تقسیم اوکراین و غارت منابع آن است
استراتژی جدید پنتاگون: کوته‌بینانه و بی‌فایده
گفت‌وگوی ایران و پاکستان درباره امنیت منطقه‌ای و افغانستان
اخراج ۱۰۰ مهاجر غیرقانونی ایرانی از آمریکا
ونس: آمریکا به سوی تعطیلی دولت پیش می‌رود
ادعای روبیو درباره جدیت ترامپ در مسئله غزه
استقبال چندین کشور عرب و مسلمان از طرح غزه ترامپ!
نروژ خواستار حذف اسرائیل از مسابقات فوتبال شد
تله صلح ترامپ برای غزه
وقتی فوتبال به گروگان سیاست خارجی آمریکا بدل می‌شود
الگویی جهانی از مقاومت در برابر اشغالگری
از دریای سرخ تا غزه: یمن چگونه روایت صلح را به چالش می‌کشد؟
کاخ سفید طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه را به اشتراک گذاشت
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
قطر تماس عذرخواهی نتانیاهو را تایید کرد