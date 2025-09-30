باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ناوگان دریایی اروپا موسوم به «آسپیدس» صبح روز سهشنبه اعلام کرد که کشتی «مینِرواگراخت» که دیروز در جنوب شرقی عدن هدف قرار گرفت پس از نجات خدمه، «در آتش شعلهور و در دریا سرگردان است.»
این نهاد، ملیت خدمه کشتی را اتباع فیلیپین، روسیه، سریلانکا و اوکراین اعلام کرد و گفت یکی از آنان زخمی، اما با وضعیت پایدار و دیگری به شدت زخمی شده و برای دریافت مراقبتهای پزشکی با هلیکوپتر به جیبوتی منتقل شده است.
این کشتی باری که با پرچم هلند تردد می کرد، دیروز دوشنبه در خلیج عدن هدف قرار گرفت و شعله ور شد.
این نهاد در یک بیانیه گفت: «کشتی باری مینِرواگراخت، پس از آنکه مورد حمله قرار گرفت، در آتش شعلهور و در دریا سرگردان است.»
سازمان امنیت دریایی انگلیس (UKMTO) روز دوشنبه در یک اطلاعیه اعلام کرد که از وقوع یک «حادثه» در فاصله ۱۲۸ مایل دریایی جنوب شرقی بندر عدن در یمن مطلع شده است. بر این اساس، یک کشتی باری با پرچم هلند درحدود ۱۲۰ مایلی جنوبشرقی عدن هدف حمله قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری اسوشیتدپرس