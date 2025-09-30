باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اسنپ‌بک از نگاه کاربران فضای مجازی + فیلم

هشتگ پایان خسارت محض، کلیدواژه پرتکرار این روز‌های کاربران فضای مجازی در واکنش به فعال شدن اسنپ‌بک است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجازی نویسان تکیه بر توان داخلی را یکی از پیامدهای مثبت فعال شدن اسنپ‌بک برای ایران می‌دانند.

 

