باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در آیین اختتامیه جشنواره دانشجوی نمونه کشوری، با تبریک سال جدید تحصیلی گفت: مدارس و دانشگاه‌ها فعالیت خود را در فضای جدید در مهر ماه شروع کردند. این سال را به دانشجویان و دانش‌آموزان تبریک می‌گویم.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: حماسه‌های دوران دفاع مقدس موجب افتخار ایران و ایرانیان شد و امروز نیز در همان مسیر به رشد و ارتقاءمان ادامه می‌دهیم. دانشجویان در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه شهدای زیادی را تقدیم نظام و ملت کردند. به خانواده‌های این عزیزان تسلیت می‌گویم.

معاون اول رییس‌جمهور از برگزار کنندگان جشنواره تشکر کرد و گفت: با وجود پیچیدگی‌ها و مشکلات انتخاب خوب‌تر از میان خوبان، این جشنواره ادامه یافت. به منتخبان تبریک می‌گویم و به نخبگانی که اینجا نیستند خداقوت می‌گویم. خاستگاه تعالی نظام و پاسخ به مطالبات مردم با هر آرمان، برنامه و خواسته‌ای در دانشگاه است. اگر در همه صحنه‌های سیاسی و اجتماعی توانستیم میدان‌داری کنیم، به برکت نگاه نظام به جوان با نشاط و با انگیزه و پرتلاش بوده است. پایه حضور جوانان در میدان‌های مختلف را «علم» می‌دانم.

عارف گفت: نقش الگو در جامعه به خصوص در میان جوانان از قانون و مقررات و ضابطه مهمتر است؛ چون آنها قانون نمی‌دانند، اما الگوبرداری را خوب می‌فهمند و دوست دارند شبیه الگو‌های انتخاب کرده، شوند. جوانان در مدارس از کپی‌برداری شروع می‌کنند. در دوران مدرسه هم این حقیقت وجود داشت. یک دانش‌آموز ممتاز در یک مدرسه و کلاس الگوی بقیه دانش‌آموزان می‌شد.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: نخبگان باید قدر خانواده و جامعه را بدانند، چون دانش‌آموزان با تحمل سختی‌ها از سوی خانواده‌ها و مردم مشمول سهمیه‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها می‌شوند. مردم از امکانات و منابع محروم می‌شوند، اما همان خدمات و منابع در اختیار دانشگاه و دانشجویان قرار می‌گیرد.

عارف گفت: به جوانانی که دنبال مهاجرت هستند گفتم شما در برابر مردم مسئولید. هزینه مالی برای دانشجویان به معنای اختصاص سهمیه به افرادی است که باید به اداره امور کشور وارد شوند. مهاجرت بد نیست، اگر به قیمت دستاورد بالاتر و برگشت به کشور باشد.

وی اظهار کرد: الگو بودن محدودیت ایجاد می‌کند «امتیاز» نیست. توقعی که از یک دانشجوی نخبه وجود دارد به مراتب بیشتر از سایر دانشجویان است.

معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز تاسف از درگذشت دو دانشجوی دانشگاه سمنان، گفت: امروز به دلیل بی‌توجهی راننده اتوبوس دانشجویان دو دانشجوی دانشگاه سمنان درگذشتند و تعدادی از دانشجویان نیز مجروح شدند. از مسوولان دانشگاه‌ها می‌خواهم در انتخاب اتوبوس و راننده دقت کنند. راننده در این حادثه در ساعت ۷:۴۰ صبح پشت فرمان خواب رفته است. این موضوع بررسی شود تا با مقصران و مسببان آن برخورد شود.

عارف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: آمریکا روی به برگشت مکانیزم ماشه خیلی کار کرد. آنان ظرفیت جوانان و دانشمندان ایرانی را به خوبی می‌دانند. تحریم‌ها برای کشور مشکل به وجود آورده، مشکلی نیست، اما دستاورد‌هایی هم برای‌مان داشته است. بخشی از توسعه دانشگاه به دلیل تحریم‌ها بود. جنگ ۱۲ روزه نوعی وزن‌کشی علم و فناوری بود. در زمینه‌هایی که مشکل داشتیم به دلیل کم‌توجهی به علم و فناوری بود. باید از این جنگ این نتیجه را بگیریم و جلوی کم کاری‌ها در حوزه علم و فناوری را بگیریم.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: سال تحصیلی جدید را نقطه عطفی می‌دانم برای تقویت فعل «می‌توانیم». در بخش علم و فناوری کند حرکت کردیم. مهمترین راهبرد دانشگاه‌ها جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه است. باید به برنامه‌ریزی سند چشم‌انداز در این حوزه برسیم. در وضعیت توقف آتش هستیم و طرف مقابل به هیچ معیار اخلاقی و بین‌المللی و قانون پایبند نیست، بنابراین باید با چنین دشمنی با همان ابزاری که در اختیار اوست، رو‌به‌رو شویم یعنی با ابزار علم و فناوری باید به جنگ آنها برویم.

وی اظهار کرد: شورای انقلاب فرهنگی و نهاد‌های مسوول باید مراقب باشند تا کار‌های تکراری انجام نشود. دغدغه دانشگاه‌ها باید مسائل راهبردی شود تا به جایگاه برتر در منطقه و جهان برسیم.

عارف متذکر شد: انتخاب فرد نخبه «امتیاز» نیست، بلکه مسوولیت‌پذیری است. استاد و دانشجوی نخبه یعنی بالاتر رفتن مسوولیت آنان. جامعه ایران آثار اشخاص نخبه را باید درک کند.

معاون اول رئیس‌جمهور متذکر شد: کشور با ناترازی‌های مختلف روبروست و وظیفه علم، اعتدال و خروج از ناترازی‌هاست. ناترازی‌ها باید با نسخه علمی و راهحل علمی برطرف شوند. کار علمی انفرادی به جایی نمی‌رسد، بلکه باید به صورت تیمی و گروهی کار شود. فارغ‌التحصیل پزشکی باید با فارغ‌التحصیل کامپیوتر، متخصص روان‌شناس و جامعه‌شناس کار کنند. در آینده نزدیک ممکن است دانشکده برق و مکانیک نباشد و به سمت میان رشته و فرارشته حرکت شود. مدیران و سیاستگذاران آموزش عالی باید همگرایی رشته‌های دانشگاهی را دنبال کنند. همگرایی در آموزش عالی باید به وجود آید.

وی اظهار کرد: نتایج جنگ ۱۲ روزه باید در دانشگاه‌ها بررسی شود. باید در بخش فناوری و دانش روز قوی‌تر وارد شویم.

منبع: ایسنا