باشگاه استقلال با فردی برای تولید محتوا قرارداد ۲ ساله بسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به تازگی قراردادی بین باشگاه استقلال و فردی به نام ح. ق منتشر شده است که باشگاه متعهد می‌شود برای تولید محتوا ۳۳ میلیارد تومان در ۲ سال هزینه کند.

تاجر نیا نماینده هلدینگ خلیج فارس و سرپرست فعلی باشگاه استقلال در مورد این اتفاق در ابتدا اظهار بی اطلاعی کرد، اما در نهایت مشخص شد که خود تاجرنیا این قرارداد را امضا کرده است.

در اسنادی که منتشر شده است بندی در قرارداد لحاظ شده است که این قرارداد را ملزم می‌کند تحت نظارت هیئت مدیره قرارداد بسته شود، اما هیچکدام از اعضای هیئت مدیره از این قرارداد اطلاعی نداشتند.

این قرارداد با فرد مذکور برای تولید محتوا در سال اول رقم ۱۳۰ میبلیارد ریال و برای سال دوم حدود ۲۰۰ میلیارد ریال است و هنوز مشخص نیست این رقم بالا برای تولید چه محتوایی در نظر گرفته شده است.