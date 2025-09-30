رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بر لزوم توجه رانندگان به تابلو‌های راهنمایی و رانندگی و انتخاب صحیح مسیر تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مصطفی زینی‌وند با اعلام آمار تصادفات از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، گفت: در مجموع ۱۶۴۶ فقره تصادف جرحی در پایتخت به‌دلیل تغییر مسیر ناگهانی رخ داده است که شامل ۷۷۹ فقره در بزرگراه‌ها، ۷۶۱ فقره در خیابان‌های اصلی و ۱۰۶ فقره در خیابان‌های فرعی بوده است.

وی افزود: در همین مدت، ۲۳ نفر (۱۷ نفر در بزرگراه‌ها و ۶ نفر در خیابان‌های اصلی) نیز جان خود را در اثر همین تخلف از دست داده‌اند.

زینی‌وند با اشاره به نقش خطای انسانی، نقص راه و نقص وسیله نقلیه در بروز این حوادث، تأکید کرد: یکی از عوامل مهم در وقوع این تصادفات، بی‌توجهی رانندگان به تابلو‌های راهنمایی و رانندگی یا نقص در تابلوهاست. اگر راننده با دقت کافی به علائم توجه کند و مسیر خود را به‌درستی انتخاب کند، احتمال وقوع تصادف به‌دلیل تغییر مسیر ناگهانی به‌شدت کاهش می‌یابد.

وی همچنین به آمار تصادفات ناشی از حرکت با دنده عقب اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۳۷ فقره تصادف جرحی به‌دلیل حرکت با دنده عقب ثبت شده است؛ شامل ۹۷ فقره در بزرگراه‌ها، ۱۵۶ فقره در خیابان‌های اصلی و ۸۴ فقره در خیابان‌های فرعی. در همین مدت، ۹ نفر (۴ نفر در بزرگراه‌ها، ۲ نفر در خیابان‌های اصلی و ۳ نفر در خیابان‌های فرعی) در اثر این تخلف جان باخته‌اند.

زینی‌وند هشدار داد: حرکت با دنده عقب، به‌ویژه در محور‌های بزرگراهی که سرعت وسایل نقلیه عبوری بالاست، یکی از خطرناک‌ترین تخلفات محسوب می‌شود. این اقدام معمولاً ناشی از عدم توجه به تابلو‌های راهنمایی و رانندگی و انتخاب نادرست مسیر است.

وی تأکید کرد: نصب صحیح و قابل‌دید تابلو‌های راهنمایی و رانندگی در نقاط کلیدی مانند ورودی و خروجی بزرگراه‌ها، نقش حیاتی در جلوگیری از تخلفات حادثه‌ساز دارد. رانندگان با دقت به این علائم می‌توانند مسیر خود را به‌درستی انتخاب کرده و از تغییر مسیر ناگهانی یا حرکت با دنده عقب اجتناب کنند.

رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در ترافیک شهری، تصمیم‌های لحظه‌ای می‌توانند سرنوشت‌ساز باشند. تغییر مسیر ناگهانی یا حرکت با دنده عقب، تنها در چند ثانیه، ممکن است جان انسان‌ها را بگیرد. اما راه پیشگیری ساده است: تابلو‌های راهنمایی و رانندگی نه فقط علائم فلزی، بلکه هشدار‌هایی حیاتی‌اند که مسیر درست را نشان می‌دهند. اگر این تابلو‌ها در جای مناسب نصب شوند و رانندگان با دقت به آنها توجه کنند، بسیاری از تصادفات هرگز رخ نخواهند داد. ایمنی، از لحظه‌ای آغاز می‌شود که چشم‌مان به تابلو می‌افتد و تصمیم‌مان بر پایه آگاهی شکل می‌گیرد.

Iran (Islamic Republic of)
عباس
۱۷:۴۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
ما همه نیاز به آموزش وتذکر.......داریم که لازمه از هر روش مقتضی به ما رانندگان ارایه بشود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۴:۴۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
تهران از نظر تابلوهای راهنما در بلوارها ، اتوبانها و خیابانهای اصلی ، یکی از بدترین شهرهاست زیرا جانمایی این تابلوها بسیار وحشتناک است. اغلب وقتی دیده میشوند که دیگر به درد نمی خورد. اگر برنامه های مسیر یاب نباشد در تهران نمیتوان با تابلوها به جایی رسید
۰
۰
پاسخ دادن
