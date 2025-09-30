\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u0628\u0645\u0628\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9\u06cc \u0645\u0642\u0631 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0634\u0628\u0647\u200c\u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u06a9\u0648\u06cc\u062a\u0647\u060c \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u063a\u0631\u0628\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u0646\u0641\u062c\u0631 \u0634\u062f\u060c \u0686\u0646\u062f\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0628\u0631 \u062c\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n