باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لحظه انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در کویته پاکستان + فیلم

مقامات پاکستان اعلام کردند انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کویته دست کم هشت کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک خودروی بمب‌گذاری شده که در نزدیکی مقر نیرو‌های امنیتی شبه‌نظامی پاکستان در شهر کویته، واقع در جنوب غربی این کشور منفجر شد، چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

مطالب مرتبط
لحظه انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در کویته پاکستان + فیلم
young journalists club

جنایت جدید رژیم صهیونیستی با نسل‌کشی کنترل از راه دور + فیلم

لحظه انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در کویته پاکستان + فیلم
young journalists club

اسپانیا قرارداد‌های تسلیحاتی رژیم اسرائیل را لغو کرد + فیلم

لحظه انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در کویته پاکستان + فیلم
young journalists club

درخواست آمریکا برای خرید تیکتاک + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توقف نرخ‌سازی قیمت دلار با قطع اینترنت افغانستان + فیلم
۹۱۴

توقف نرخ‌سازی قیمت دلار با قطع اینترنت افغانستان + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۴
پاکدستی پارکبان ماسوله‌ای + فیلم
۵۷۳

پاکدستی پارکبان ماسوله‌ای + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۴
برخورد با نانوایان متخلف + فیلم
۴۷۱

برخورد با نانوایان متخلف + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.