جنبش احرار در بیانیه‌ای به طرح ترامپ در باره غزه اشاره کرد و آن را ابزاری برای تحمیل تسلیم بر فلسطینیان و نجات نتانیاهو دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش احرار فلسطین در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «طرحی که از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای توقف جنگ در غزه ارائه شده، درواقع تلاشی آشکار برای تحمیل شرایط تسلیم بر ملت فلسطین و راهکاری برای نجات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و متهم جنایت جنگی تحت تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری، است.»

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ترامپ در پی آن است که طرح خود را به عنوان تنها راه نجات مردم فلسطین از چرخه ویرانی و جنگ معرفی کند؛ اما در حقیقت، این طرح چیزی جز یک نمایش رسانه‌ای توأم با تهدید و ارعاب نیست که جانبداری مطلق وی از اشغالگران و رهبران آنان را نمایان می‌سازد.»

این جنبش با اشاره به مواضع هیئت مذاکره‌کننده فلسطینی تأکید کرد: «هیئت مذاکره‌کننده فلسطینی از آغاز جنگ، همواره انعطاف و آمادگی خود را برای پذیرش هر راه‌حلی که به خاتمه اشغال و بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی بینجامد، نشان داده است. با این وجود، کلیه مفاد طرح ترامپ صرفاً در راستای تأمین منافع نتانیاهو و رژیم اشغالگر قدس تنظیم شده و هیچ جایگاهی برای حقوق مسلم و تاریخی ملت فلسطین در آن پیش‌بینی نشده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است، «طرح ترامپ، تلاشی برای فرار به جلو و حفاظت از نتانیاهو در برابر پیگرد‌های قضایی بین‌المللی محسوب می‌شود؛ آن هم در شرایطی که موج جهانی به نفع به رسمیت شناختن حاکمیت کشور فلسطین اوج گرفته و روایت رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی در حال فروپاشی است.»

این جنبش در پایان بیانیه خود خاطرنشان کرد: «ملت مقاوم و استوار فلسطین، چنین توطئه‌ها و ادعا‌های واهی‌ای را قاطعانه رد می‌کند و همانند گذشته، تمامی نقشه‌های شوم صهیونیستی-آمریکایی، بر صخره پایداری و ایستادگی مردم فلسطین درهم خواهد شکست.»

منبع: الجزیره

