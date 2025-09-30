رونمایی از نخستین فراخوان هوش مصنوعی در حوزه آب، انرژی و امداد و نجات

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از آغاز فراخوان‌های کاربردی‌سازی هوش مصنوعی در حوزه‌های آب، انرژی و امداد و نجات خبر داد و گفت: سه فراخوان تا پایان سال برگزار می‌شود و اولویت با پروژه‌هایی است که در مدت‌زمان کوتاه‌تر به نتیجه برسند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در نشست رونمایی از فراخوان ستاد هوش مصنوعی با محوریت آب، انرژی و امداد و نجات، اعلام کرد: از این پس تمرکز اصلی بر کاربردی‌سازی فناوری‌ها خواهد بود. به گفته وی، نخستین فراخوان در مهرماه، دومین فراخوان در اواخر آذر یا اوایل دی و آخرین فراخوان در اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

افشین با اشاره به اینکه در مجموع سه فراخوان برگزار خواهد شد، گفت: «حتی اگر تنها دو یا سه طرح پذیرفته شود، برای ما مهم‌تر از کمیت، رعایت زمان‌بندی و اجرای دقیق پروژه‌هاست.»

وی افزود: «پیش‌تر انجام یک پروژه هوش مصنوعی ماه‌ها یا حتی یک سال طول می‌کشید، اما اکنون با سکوی ملی هوش مصنوعی می‌توان ظرف یک تا دو روز خروجی استاندارد و کم‌هزینه گرفت. این سکو در قالب تول‌باکس طراحی شده و قابل نصب در محیط‌های داخلی (لوکال) نیز هست. به این ترتیب، حتی در شرایط قطع اینترنت نیز امنیت و کارایی سامانه حفظ می‌شود.»

شرایط و معیار‌های فراخوان‌ها

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان توضیح داد:هر پروژه باید در محیط واقعی و با داده‌های موجود اجرا شود؛ طرح‌هایی که نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید باشند، پذیرفته نخواهند شد و  باید حداقل توسط دو شرکت اجرا شود: یکی شرکت دانش‌بنیان (طرف قرارداد اصلی) و دیگری شرکت مشاور، دانشگاه یا اندیشکده.

حداکثر زمان اجرای پروژه‌ها ۱۲ ماه است و اولویت با طرح‌هایی خواهد بود که زودتر به نتیجه برسند.

قرارداد‌ها بلاعوض هستند و پیش‌پرداخت‌ها بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود؛ شرط اصلی موفقیت، اتمام به‌موقع و تحقق اهداف پروژه است.

حوزه‌های اولویت‌دار

به گفته افشین، خریدار اصلی پروژه‌ها دولت است و وزارتخانه‌هایی مانند نیرو، نفت و همچنین جمعیت هلال احمر بسته به نیاز‌های خود، پروژه‌ها را ارزیابی و خریداری خواهند کرد. او تاکید کرد: «طرح‌ها باید یا بهره‌وری را افزایش دهند، یا دقت نظارت و پایش را بهبود بخشند، یا هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را کاهش دهند. در حوزه امداد و نجات نیز سرعت و کیفیت خدمات اضطراری باید ارتقا یابد.»

اهمیت زمان‌بندی و آینده همکاری‌ها

افشین با اشاره به نقش حیاتی زمان‌بندی گفت: «پروژه‌ای که دیر اجرا شود، ارزش خود را از دست می‌دهد و حتی ممکن است فناوری آن منسوخ شود.» او همچنین خاطرنشان کرد که تیم‌های موفق می‌توانند همکاری طولانی‌مدتی با وزارتخانه‌ها داشته باشند و این مسئله فرصت ارزشمندی برای شرکت‌هاست.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پایان با استقبال از ایده‌ها و پیشنهاد‌های نوآورانه گفت: «هدف ما این است که از ظرفیت هوش مصنوعی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت و ارتقای ایمنی استفاده کنیم. بازار و زیرساخت آماده است و انتظار داریم شرکت‌ها با طرح‌های کاربردی خود، نیاز‌های کلان کشور را پاسخ دهند.»

برچسب ها: هوش مصنوعی ، امداد و نجات
خبرهای مرتبط
جلسه مربی تیم ملی فوتبال با مدیران سازمان لیگ
«جی‌پی‌تی» به حل یکی از سرسخت‌ترین مسائل کوانتومی کمک کرد
یک ویژگی جدید  از ChatGPT که می‌تواند قبل از اینکه شما بپرسید با شما تعامل کند!
سقفی به وسعت مهربانی؛ وقتی علم در مسیر انسانیت به پرواز در می‌آید + فیلم
ایده‌های نوآورانه برای رفع چالش‌های کشور حمایت می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستاورد‌های علمی کشور چندین برابر بودجه‌های محدود است
آموزش و پرورش ستون مقاومت در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه
صرفه‌جویی ارزی ۲ میلیون دلاری در تولید ست لوله اکسیژناتور بومی+ فیلم
برگزاری اولین دوره المپیاد بین‌المللی نانو برای دانش‌آموزان با حضور ۲۰ کشور به میزبانی ایران
ایران توان تولید بیش از ۷۰ نوع رادیوایزوتوپ را دارد
آخرین اخبار
برگزاری اولین دوره المپیاد بین‌المللی نانو برای دانش‌آموزان با حضور ۲۰ کشور به میزبانی ایران
ایران توان تولید بیش از ۷۰ نوع رادیوایزوتوپ را دارد
دستاورد‌های علمی کشور چندین برابر بودجه‌های محدود است
صرفه‌جویی ارزی ۲ میلیون دلاری در تولید ست لوله اکسیژناتور بومی+ فیلم
آموزش و پرورش ستون مقاومت در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه
اهمیت ارائه خدمات به سالمندان و حمایت از آنها در قالب برنامه‌های محله محور
هیچ کلاسی به صورت مجازی برگزار نخواهد شد
رکوردشکنی تاریخی پژوهشگران در ارسال طرح‌های پژوهشی به بنیاد ملی علم ایران
هشدار برای بهره‌گیری از مدل‌های عظیم ۶۰۰ میلیاردی در طرح‌های هوش‌مصنوعی
«جی‌پی‌تی» به حل یکی از سرسخت‌ترین مسائل کوانتومی کمک کرد
رونمایی از نخستین فراخوان هوش مصنوعی در حوزه آب، انرژی و امداد و نجات
چاپ سه کتاب جدید درباره جنگ ۱۲ روزه در مدارس کشور
موشک «آلفا» در جریان آزمایش پیش از پرواز منفجر شد
بی‌حسی پا‌ها از زانو به پایین را جدی بگیرید/ زنگ خطر بیماری‌های عصبی و عروقی
بررسی عدم ممنوعیت خدمات زیبایی توسط پزشکان عمومی در کمیته صلاحیت‌های حرفه‌ای
اجرای طرح مکمل‌یاری «ویتامین D» و «آهن» در مدارس متوسطه/ ضرورت واکسیناسیون پایه دهمی‌ها و تزریق «واکسن توأم»
آیا زنان واقعاً کمتر از مردان خروپف می‌کنند؟
پیری زودرس؛ میراث پدران سیگاری