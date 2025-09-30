رونمایی از نخستین فراخوان هوش مصنوعی در حوزه آب، انرژی و امداد و نجات

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در نشست رونمایی از فراخوان ستاد هوش مصنوعی با محوریت آب، انرژی و امداد و نجات، اعلام کرد: از این پس تمرکز اصلی بر کاربردی‌سازی فناوری‌ها خواهد بود. به گفته وی، نخستین فراخوان در مهرماه، دومین فراخوان در اواخر آذر یا اوایل دی و آخرین فراخوان در اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

افشین با اشاره به اینکه در مجموع سه فراخوان برگزار خواهد شد، گفت: «حتی اگر تنها دو یا سه طرح پذیرفته شود، برای ما مهم‌تر از کمیت، رعایت زمان‌بندی و اجرای دقیق پروژه‌هاست.»

وی افزود: «پیش‌تر انجام یک پروژه هوش مصنوعی ماه‌ها یا حتی یک سال طول می‌کشید، اما اکنون با سکوی ملی هوش مصنوعی می‌توان ظرف یک تا دو روز خروجی استاندارد و کم‌هزینه گرفت. این سکو در قالب تول‌باکس طراحی شده و قابل نصب در محیط‌های داخلی (لوکال) نیز هست. به این ترتیب، حتی در شرایط قطع اینترنت نیز امنیت و کارایی سامانه حفظ می‌شود.»

شرایط و معیار‌های فراخوان‌ها

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان توضیح داد:هر پروژه باید در محیط واقعی و با داده‌های موجود اجرا شود؛ طرح‌هایی که نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید باشند، پذیرفته نخواهند شد و باید حداقل توسط دو شرکت اجرا شود: یکی شرکت دانش‌بنیان (طرف قرارداد اصلی) و دیگری شرکت مشاور، دانشگاه یا اندیشکده.

حداکثر زمان اجرای پروژه‌ها ۱۲ ماه است و اولویت با طرح‌هایی خواهد بود که زودتر به نتیجه برسند.

قرارداد‌ها بلاعوض هستند و پیش‌پرداخت‌ها بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود؛ شرط اصلی موفقیت، اتمام به‌موقع و تحقق اهداف پروژه است.

حوزه‌های اولویت‌دار

به گفته افشین، خریدار اصلی پروژه‌ها دولت است و وزارتخانه‌هایی مانند نیرو، نفت و همچنین جمعیت هلال احمر بسته به نیاز‌های خود، پروژه‌ها را ارزیابی و خریداری خواهند کرد. او تاکید کرد: «طرح‌ها باید یا بهره‌وری را افزایش دهند، یا دقت نظارت و پایش را بهبود بخشند، یا هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را کاهش دهند. در حوزه امداد و نجات نیز سرعت و کیفیت خدمات اضطراری باید ارتقا یابد.»

اهمیت زمان‌بندی و آینده همکاری‌ها

افشین با اشاره به نقش حیاتی زمان‌بندی گفت: «پروژه‌ای که دیر اجرا شود، ارزش خود را از دست می‌دهد و حتی ممکن است فناوری آن منسوخ شود.» او همچنین خاطرنشان کرد که تیم‌های موفق می‌توانند همکاری طولانی‌مدتی با وزارتخانه‌ها داشته باشند و این مسئله فرصت ارزشمندی برای شرکت‌هاست.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پایان با استقبال از ایده‌ها و پیشنهاد‌های نوآورانه گفت: «هدف ما این است که از ظرفیت هوش مصنوعی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت و ارتقای ایمنی استفاده کنیم. بازار و زیرساخت آماده است و انتظار داریم شرکت‌ها با طرح‌های کاربردی خود، نیاز‌های کلان کشور را پاسخ دهند.»