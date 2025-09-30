دبیرکل جنبش جهاد اسلامی، طرح اعلام‌شده توسط آمریکا و اسرائیل را نه یک راهکار، بلکه دستورالعملی برای تداوم تجاوز و انفجار درگیری‌ها در منطقه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که آنچه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل اعلام شد، چیزی جز یک توافق کاملا آمریکایی-اسرائیلی نیست.

نخاله تاکید کرد که این بیانیه منعکس‌کننده دقیق‌ترین جزئیات موضع رژیم تروریستی اسرائیل است و در واقع دستورالعملی برای تداوم تجاوز علیه مردم فلسطین و تلاشی برای تحمیل واقعیت‌های جدید از طریق آمریکا است؛ پس از آنکه این رژیم تروریستی در تحقق این اهداف از طریق جنگ‌های متوالی شکست خورد.

او افزود: آنچه توافق آمریکایی-اسرائیلی نامیده می‌شود، چیزی نیست جز یک نسخه آماده برای منفجر کردن کل منطقه و شعله‌ور ساختن درگیری‌های بیشتر.

شامگاه دوشنبه، پس از دیدار ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید، کاخ سفید جزئیات پیشنهادی را در خصوص آتش‌بس در نوار غزه اعلام کرد و مدعی شد که اگر طرفین با این پیشنهاد موافقت کنند، جنگ فورا پایان خواهد یافت. 

در همین راستا علی‌رغم آنکه بنیامین نتانیاهو در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دونالد ترامپ موافقت خود را با طرح غزه برای پایان دادن به جنگ اعلام کرد، در پایان سفرش به واشنگتن، با انتشار یک پیام ویدیویی به زبان عبری، موضع خود را تشریح کرد.

نتانیاهو در این ویدیو اعلام کرد که نیرو‌های صهیونیستی در اغلب نوار غزه باقی خواهند ماند و شرط آن آزادی کامل تمامی اسرای اسرائیلی است.

منبع: المیادین

برچسب ها: زیاد نخاله ، جهاد اسلامی فلسطین ، جنگ غزه
