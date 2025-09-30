شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از خلف وعده شرکت سایپا از تاخیر در تحویل خودروی ساینا ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت سایپا یکی از شرکت‌های خودروساز است که خودرو‌های بسیاری را روانه بازار کرده است. خودروی ساینا از جمله خودروی این شرکت است. این خودرو به دلیل ظاهر و شرایط فنی مناسبت متقاضیان بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. اما این روز‌ها خلف وعده این شرکت خریداران را گلایه‌مند کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام خدا قوت خسته نباشید لطفا صدای ماهم باشید شرکت سایپا حق ملت رو میخوره هیشکی هم به دادمون نمیرسه الان ۴ ماهه تو تاخیر پیش فروش سایناهستم هیچکس هم پاسخگو نیست هنوز خودروی ما را ندادند این چه قانونی است. لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تاخیر در تحویل خودرو ، سوژه خبری ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
متقاضیان خودروی شاهین همچنان در انتظار تحویل
تاخیر در تحویل خودرو این بار به نیسان آبی رسید
داستان ادامه دار تاخیر در تحویل خودرو به ساینا رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
تنها
۱۳:۳۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
اصلا تولید نداره که بخواد پیش فروش کنه...
بزودی ساینا به کانال ۸۰۰ میلیون....
۰
۰
پاسخ دادن
کلافگی شهروندان از سهیمه بندی دفاتر ازدواج و طلاق
تعیین تکلیف داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش به کجا رسید؟
سایه سنگین کمبود مدارس متوسطه این بار در تویسرکان
آخرین اخبار
سایه سنگین کمبود مدارس متوسطه این بار در تویسرکان
کلافگی شهروندان از سهیمه بندی دفاتر ازدواج و طلاق
تعیین تکلیف داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش به کجا رسید؟
چالش تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس از زبان شهروندخبرنگار
مراسم تجلیل از آتش‌نشانان ماهدشتی در روز آتش‌نشانی و ایمنی + عکس
خلف وعده شرکت سایپا خریداران ساینا را چشم انتظار تحویل خودرو گذاشت
درخواست دانشجویان دکتری برای لغو برگزاری فرایند پیش دفاع متمرکز
راه اندازی ایستگاه سلامت در کازرون در قاب تصاویر
نارضایتی شهروندان از توقف شماره گذاری وانت نیسان زامیاد
گلایه اهوازی‌ها از تعطیل نشدن مدارس در روز‌های آلودگی هوا