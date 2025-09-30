شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از خلف وعده شرکت سایپا از تاخیر در تحویل خودروی ساینا ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت سایپا یکی از شرکت‌های خودروساز است که خودرو‌های بسیاری را روانه بازار کرده است. خودروی ساینا از جمله خودروی این شرکت است. این خودرو به دلیل ظاهر و شرایط فنی مناسبت متقاضیان بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. اما این روز‌ها خلف وعده این شرکت خریداران را گلایه‌مند کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خدا قوت خسته نباشید لطفا صدای ماهم باشید شرکت سایپا حق ملت رو میخوره هیشکی هم به دادمون نمیرسه الان ۴ ماهه تو تاخیر پیش فروش سایناهستم هیچکس هم پاسخگو نیست هنوز خودروی ما را ندادند این چه قانونی است. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.