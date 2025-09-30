باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه پودات - عباس رییسی، سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری هرمزگان در آیین بزرگداشت روز جهانی گردشگری گفت: گردشگری تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بستری برای ارتباط دلها، همافزایی فرهنگها و معرفی هویت ایرانی ـ اسلامی به جهانیان است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و مشارکت برای توسعه آن هستیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر هرمزگان در حوزه گردشگری از جمله بیش از هزار کیلومتر نوار ساحلی، ۱۴ جزیره کوچک و بزرگ، آثار تاریخی، صنایعدستی و آیینهای اصیل افزود:این استان میتواند به قطب گردشگری جنوب کشور و حتی منطقه تبدیل شود.
رییسی شعار امسال روز جهانی گردشگری را «گردشگری و تحول پایدار» عنوان کرد و اظهار داشت: تحقق این شعار در گرو توسعه جامعهمحور، صیانت از محیطزیست، تنوعبخشی به محصولات گردشگری، جذب سرمایهگذاری پایدار و ارتقای آموزش جوامع محلی است.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی هرمزگان به بخشی از عملکرد این حوزه اشاره کرد و گفت: در نوروز امسال بیش از ۷ میلیون اقامت شبانه و ۴ میلیون تردد دریایی در استان به ثبت رسید. همچنین ۲۰ پروژه زیرساختی در سواحل مکران، خلیج فارس و جزایر استان در دست اجراست و بیش از ۵ هزار نفر نیز طی سال گذشته در حوزه گردشگری و صنایعدستی آموزش دیدهاند.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۶۰ موافقت اصولی و بیش از ۳۰ پروانه بهرهبرداری برای ایجاد تأسیسات گردشگری صادر شد، ۲۷۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل کمکهای فنی و اعتباری پرداخت شد و ۴ رویداد گردشگری استان در فهرست ملی به ثبت رسید.
رییسی در پایان ضمن قدردانی از فعالان، سرمایهگذاران، هنرمندان و راهنمایان گردشگری استان تأکید کرد: با نگاه بلندمدت و مشارکت جمعی، میتوان گردشگری هرمزگان را از یک فرصت بالقوه به یک واقعیت پویا و اثرگذار در توسعه پایدار کشور تبدیل کرد.