رسانه روسی «اخبار ولگوگراد» گزارش داد: هواداران فوتبال، تمام بلیت‌های مسابقه دوستانه بین تیم‌های ملی ایران و روسیه را که قرار است ۱۸ مهر ۱۴۰۴ در ولگوگراد روسیه برگزار شود، خریداری کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه روسی «اخبار ولگوگراد» روز سه‌شنبه هشتم مهر ۱۴۰۴ گزارش داد: هنوز ۱۰ روز تا زمان برگزاری این مسابقه باقی مانده است، اما همه بلیت‌ها در وبسایت روسی، فروخته شده‌اند.

این پایگاه خبری استان ولگوگراد نوشت: حتی قیمت بالای بلیت در آخرین مرحله فروش نیز مانع از خرید بلیت‌ها نشد؛ قیمت آخرین مرحله فروش بلیت‌ها از ۶ هزار روبل (معادل حدود ۷۲ دلار آمریکا) آغاز می‌شد.

بنا بر این گزارش، صندلی‌های ارزان‌تر ورزشگاه «ولگوگراد آرنا» میزبان این دیدار دوستانه به قیمت‌های ۴۰۰، ۸۰۰ و یک هزار و ۲۰۰ روبل در هفته‌های نخست پیش‌فروش، توسط هواداران فوتبال خریداری شد.

در این شرایط، بازار سیاه بلیت این مسابقه شکل گرفته و برخی افراد، بلیت‌های خود را در سایت‌ها به قیمت‌های بسیار بالاتر در معرض فروش قرار داده‌اند. این پایگاه خبری یادآور شد: هیچ کس اصالت و اعتبار این بلیت‌ها را تضمین نمی‌کند.

پیش از این، اتحادیه فوتبال روسیه اعلام کرده بود که یک بازی دوستانه بین تیم‌های ملی فوتبال روسیه و ایران در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴) در ولگوگراد برگزار خواهد شد.

رسانه روسی اخبار ولگوگراد در ادامه نوشت: آمار سه مسابقه قبلی تیم‌های فوتبال ایران و روسیه نشان می‌دهد که این تیم‌ها تقریباً به طور مساوی نتایج را تقسیم کرده‌اند.

در این گزارش آمده است: آخرین دیدار دو تیم در سال ۲۰۲۳ برگزار شد که تیم‌ها با نتیجه ۱-۱ به تساوی رسیدند. آنتون میرانچوک از روسیه از روی نقطه پنالتی گل زد. مهدی طارمی از ایران نیز پاسخ مشابهی داد.

«اخبار ولگوگراد» در ادامه نوشت: این مسابقه برای فوتبالیست‌های روسی اهمیت زیادی دارد؛ با وجود تعلیق باشگاه‌ها و تیم‌های ملی روسیه از مسابقات بین‌المللی توسط فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا از سال ۲۰۲۲ تاکنون، چنین بازی‌هایی به اعضای تیم فوتبال روسیه کمک می‌کند که آمادگی جسمانی خود را حفظ کنند.

این رسانه روسی در ادامه نوشت: تیم ملی ایران در رتبه‌بندی جهانی فیفا در جایگاه بیست و یکم قرار دارد و خود را برای رقابت در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی فوتبال روسیه
خبرهای مرتبط
قلعه نویی نظاره گر بازی شباب الاهلی - تراکتور
کارزار تاریخی در آمریکا؛
نگاه فیفا به تیم ملی ایران؛ سلطان آسیا در جستجوی تاریخی‌ترین موفقیت
بازی دوستانه ایران - اروگوئه لغو شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
آمریکا و پوتین دارن با هماهنگی هم روسا رو بخاطر حمایت از ما مجازات میکنن
۰
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۴:۴۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
با چین و کره شمالی و ونزویلا و کوبا و وووو جام بگذارید .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
زلنسگی شیطنت خواهد کرد
۱
۰
پاسخ دادن
رگ غیرت رئالی‌ها بعد از تحقیر در داربی مادرید باد کرد/ پیروزی سخت آتالانتا در برگامو+ فیلم
اصرار هاشمیان برای استفاده از بازیکنان پرسپولیس در پست‌های غیر تخصصی
الحسین اردن صدرنشین شد؛ سپاهان محکوم به برد در آسیا
بلاتکلیفی در سوپر لیگ کاراته؛ قهرمان را پیدا کنید!
ساپینتو: دنبال اولین برد آسیایی هستیم/ حریف را خوب آنالیز کرده‌ایم
اعلام محرومان هفته ششم لیگ برتر؛ ساپینتو هنوز در دسترس نیست
فلیک: یامال بداند همه چیز استعداد نیست؛ با تیم فوق‌العاده‌ای بازی داریم
صنعت نفت باز هم نبرد/ پاس جنوبی جای مس را گرفت
گیتی پسند، فاتح الکلاسیکوی نفس گیر فوتسال شد
آغاز فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان؛ شکست استقلال در گام نخست
آخرین اخبار
رگ غیرت رئالی‌ها بعد از تحقیر در داربی مادرید باد کرد/ پیروزی سخت آتالانتا در برگامو+ فیلم
اصرار هاشمیان برای استفاده از بازیکنان پرسپولیس در پست‌های غیر تخصصی
آغاز فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان؛ شکست استقلال در گام نخست
بلاتکلیفی در سوپر لیگ کاراته؛ قهرمان را پیدا کنید!
صنعت نفت باز هم نبرد/ پاس جنوبی جای مس را گرفت
الحسین اردن صدرنشین شد؛ سپاهان محکوم به برد در آسیا
گیتی پسند، فاتح الکلاسیکوی نفس گیر فوتسال شد
ساپینتو: دنبال اولین برد آسیایی هستیم/ حریف را خوب آنالیز کرده‌ایم
اعلام محرومان هفته ششم لیگ برتر؛ ساپینتو هنوز در دسترس نیست
فلیک: یامال بداند همه چیز استعداد نیست؛ با تیم فوق‌العاده‌ای بازی داریم
ملی‌پوشان وزنه‌برداری با عارف دیدار کردند
شکست سنگین شاگردان اوسمار در لیگ نخبگان آسیا
قهرمان ۴ دوره جهان پس از شکست مقابل پدیده ایرانی از کشتی کنار کشید
تبعات ماندن طولانی مدت درویش در پرسپولیس
تجلیل رییس‌جمهور از تیم‌های ملی کشتی+ تصاویر
جلسه مربی تیم ملی فوتبال با مدیران سازمان لیگ
نماینده داوری کشتی ایران به زاگرب می‌رود
نتایج تاثیرگذار نمایندگان فوتبال ایران برای سهمیه در آسیا
استقبال هواداران روسی از دیدار آتی ایران و روسیه/ همه بلیت‌ها فروخته شد
مانولوپولوس به ایران بازگشت
امضای قرارداد بازیکنان آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال
قرارداد ۳۳۰ میلیارد ریالی استقلال برای تولید محتوا
قهرمانی زنان کاوا؛ تمرین شاگردان لی در سالن اصلی مسابقات
شوک بزرگ به ورزش جهان/ فلپس قصد حضور در المپیک ۲۰۲۸ را دارد
اولتیماتوم مدیران مس رفسنجان به رسول خطیبی
ادعای جنجالی آقای مترجم؛ برانکو دوست دارد به پرسپولیس برگردد
کاپیتانی که به پرسپولیس جان داد
نامه عجیب یک مدیرکل در وزارت ورزش؛ با من هماهنگ باشید!
صعود دختران و تثبیت جایگاه مردان در رده‌بندی جهانی تنیس روی میز
باشگاه سایپا به کمپین «اخراج اسرائیل از جام جهانی» پیوست