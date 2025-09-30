باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه روسی «اخبار ولگوگراد» روز سه‌شنبه هشتم مهر ۱۴۰۴ گزارش داد: هنوز ۱۰ روز تا زمان برگزاری این مسابقه باقی مانده است، اما همه بلیت‌ها در وبسایت روسی، فروخته شده‌اند.

این پایگاه خبری استان ولگوگراد نوشت: حتی قیمت بالای بلیت در آخرین مرحله فروش نیز مانع از خرید بلیت‌ها نشد؛ قیمت آخرین مرحله فروش بلیت‌ها از ۶ هزار روبل (معادل حدود ۷۲ دلار آمریکا) آغاز می‌شد.

بنا بر این گزارش، صندلی‌های ارزان‌تر ورزشگاه «ولگوگراد آرنا» میزبان این دیدار دوستانه به قیمت‌های ۴۰۰، ۸۰۰ و یک هزار و ۲۰۰ روبل در هفته‌های نخست پیش‌فروش، توسط هواداران فوتبال خریداری شد.

در این شرایط، بازار سیاه بلیت این مسابقه شکل گرفته و برخی افراد، بلیت‌های خود را در سایت‌ها به قیمت‌های بسیار بالاتر در معرض فروش قرار داده‌اند. این پایگاه خبری یادآور شد: هیچ کس اصالت و اعتبار این بلیت‌ها را تضمین نمی‌کند.

پیش از این، اتحادیه فوتبال روسیه اعلام کرده بود که یک بازی دوستانه بین تیم‌های ملی فوتبال روسیه و ایران در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴) در ولگوگراد برگزار خواهد شد.

رسانه روسی اخبار ولگوگراد در ادامه نوشت: آمار سه مسابقه قبلی تیم‌های فوتبال ایران و روسیه نشان می‌دهد که این تیم‌ها تقریباً به طور مساوی نتایج را تقسیم کرده‌اند.

در این گزارش آمده است: آخرین دیدار دو تیم در سال ۲۰۲۳ برگزار شد که تیم‌ها با نتیجه ۱-۱ به تساوی رسیدند. آنتون میرانچوک از روسیه از روی نقطه پنالتی گل زد. مهدی طارمی از ایران نیز پاسخ مشابهی داد.

«اخبار ولگوگراد» در ادامه نوشت: این مسابقه برای فوتبالیست‌های روسی اهمیت زیادی دارد؛ با وجود تعلیق باشگاه‌ها و تیم‌های ملی روسیه از مسابقات بین‌المللی توسط فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا از سال ۲۰۲۲ تاکنون، چنین بازی‌هایی به اعضای تیم فوتبال روسیه کمک می‌کند که آمادگی جسمانی خود را حفظ کنند.

این رسانه روسی در ادامه نوشت: تیم ملی ایران در رتبه‌بندی جهانی فیفا در جایگاه بیست و یکم قرار دارد و خود را برای رقابت در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند.