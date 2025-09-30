فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ تحمیلی خطاب به رسانه‌ها، گفت: دنبال گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه چه زمانی جنگ می‌شود، نباشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محسن رضایی در آیین «بزرگداشت شهدای اقتدار» که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه دفاع از سرزمین، مردم و خانواده، مقدس است، اظهار کرد: امروز ایران مورد تهاجم شقی‌ترین و جنایتکارترین دشمنان در طول تاریخ قرار گرفته است. دشمنی که به هیچ قاعده بین‌المللی، هیچ مذاکره و پیمانی قائل نیست و حتی از ریختن خون کودکان فروگذار نمی‌کند. ایستادن در مقابل چنین دشمن خونخواری مقدس‌ترین دفاع است.

وی با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ پیشرفت است، افزود: هدف آنان مقابله با پیشرفت سیاسی، علمی، اقتصادی، نظامی و هر زمینه‌ای است که ملت ایران امکان پیشرفت دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اینکه از چند دهه پیش دشمنان جنگ اقتصادی علیه ایران را آغاز و فشار اقتصادی بر مردم تحمیل کرده‌اند، گفت: با وجود اعمال این فشارها، از سوی دیگر می‌گویند جمهوری اسلامی مردم را تحت فشار اقتصادی قرار داده است.

رضایی با اشاره به زیاده‌خواهی‌های دشمنان در سال‌های گذشته، ادامه داد: آنان امروز پا را فراتر گذاشته‌اند و می‌گویند نباید موشک با برد بیشتر از ۴۰۰ کیلومتر داشته باشیم.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ تحمیلی خطاب به رسانه‌ها، اظهار کرد: دنبال گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه چه زمانی جنگ می‌شود یا اصلا جنگ خواهد شد یا خیر، نباشید؛ چراکه اکنون جنگ جاری است و ایران در جنگ نامشروع اقتصادی، تبلیغاتی و رسانه‌ای قرار دارد.

وی با یادآوری به تبلیغات منفی علیه ایران در منطقه، افزود: همسایگان ما ۲۰ سال گمان می‌کردند هر لحظه امکان حمله ایران به آنان وجود دارد؛ اینگونه در منطقه ایران‌هراسی را رواج داده بودند. اما امروز همسایگان ما متوجه شده‌اند دشمن واقعی آنان رژیم صهیونیستی است.

رضایی با بیان اینکه آمریکا سال‌ها قبل حامی صدام حسین و چندی پیش نیز حامی رژیم صهیونیستی در تجاوز به ایران بود، تصریح کرد: آمریکا در هر دو جنگ با سد محکم ملت و نیرو‌های مسلح روبه‌رو شد و از این به بعد هم سربازان ملت ایران تا آخرین نفس برای دفاع از آنان مقابل دشمنان می‌ایستند. امروز باید حق جهاد را ادا و در میدان‌های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و دیپلماسی با تلاش مضاعف و خستگی‌ناپذیر کار کنیم.

برچسب ها: محسن رضایی ، جنگ ۱۲ روزه ، رسانه های کشور
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۲۱:۰۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
سلام
درود بر فرمانده قدر دوران دفاع مقدس جناب رضایی که با توصیه سنجیده خود به دست اندر کاران مطبوعات شکل گیری صحیح افکار عمومی را مهندسی می نمایند
پرهیز از ظن وگمان برای سلامت جامعه بسیار ضروری است
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۶:۱۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
حاج محسن عزیز سعی کنید لباستان (لباس سپاه) ا هیچوقت از تن تان ادر نیاورید اقتتدار سپاه را حفظ کنید
۰
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Mohieddin
۱۴:۵۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
سپاه پاسداران و سرداران جان بر کف آن نیروی الهی خصوصا جناب سردار سرلشگر پاسدار دکتر محسن رضایی، آمین مردم شریف ایران هستند.
۶
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
اگر سپاه نبود کشور هم نبود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
سردار از تاکتیک های ناشناخته هم استفاده کنید
۳
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
خخخخخخخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
قطعاً در نوبت بعدی تروریست‌های اسرائیل به غلط کردن میافتن و اشکشون در میاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
این چی میگه
۹
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
خودتحقیر بدبخت
همین ایشان هشت سال دفاع مقدس را راهبری کردند و پیروز شدیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
آمریکا غلط می‌کنه
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
ولی من فکر میکنم بعد از همه این ایام و نهایت پیروزی قاطع ایران، دوباره آقایون مردم رو فراموش میکنن و آقازاده ها مملکت رو به نیش میکشن و برای خودشون عشق و حال میکنن .الان دوباره مردم شدن دژ مستحکم
۶
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
کاملا به حق گفتی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
خیر اینجور نیست
کل ایران یک نظام واحد خدایی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
هزاران دوره به نیروهای مسلح قهرمان جمهوری اسلامی ایران همیشه پیروز وسربلند باشید خدا نگهدارتان
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
خداوند همه شهدای مظلوم حملات ناجوانمردانه جنگ 12 روزه را بیامرزد.این بار باید آمادگی کامل را در لحظه داشته باشیم. در این زمان اعتماد به هیچ بیگانه ای جایز نیست. وطن پرستی در راس امور است و فقط باید به پیوند داخلی میان آحاد مردم و نیروهای مسلح اعتماد داشت.
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
محسن رضایی لباس سپاه پاسداران را پوشیده
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
چون سرباز نظامه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
خوب بعدش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
آره فکر کنم امشب قراره بره اسرائیل نتانیاهو را بکشه خدا بخیر کنه دعا کنید تا سلامت برگرده
