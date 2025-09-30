باشگاه خبرنگاران جوان - سریال دکل در گونه درام و معمایی محصول انگلستان در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه چهار پخش شود.

مدیر دوبله این سریال رزیتا یاراحمدی و صدابردار آن حسین حسنی فر است. بابک اشکبوس، دانیال الیاسی، علیرضا باشکندی، شهراد بانکی، علی بیگ محمدی، شراره حضرتی، نفیسه زاجکانیها، لادن سلطان پناه، زهرا سوهانی، ابوالفضل شاه بهرامی، فرهاد شریفی، پریا شفیعیان، زهره شکوفنده، محمد صادقیان، امیرمحمد صمصامی، بهروز علی محمدی، پویا فهیمی، کوروش فهیمی، امیربهرام کاویانپور، کسری کیانی، غلامرضا مهرزادیان، علی همت مومیوند، علیرضا ناصحی، آزیتا یاراحمدی و رزیتا یاراحمدی صداپیشه های این اثر بوده اند.

این سریال در فصل دوم خود هم با همان رویکرد محیط زیستی ادامه می‌یابد. این‌بار در سکویی در قطب شمال شاهد تلاطم‌های خدمه و دشمنی‌ها و دوستی‌های آن‌ها هستیم و کم‌کم با پدیده‌ی زیستی زیر آب که به آن نام «نیاکان» را نهاده‌اند آشنا می‌شویم و می‌فهمیم که برخلاف تصور این پدیده، عاملی مخرب نیست بلکه عامل مخرب طمع و جاه‌طلبی شرکت‌های بزرگ صنعت انرژی هستند.

انسان غربی در طول قرن ها، همواره با استفاده نامتناسب از منابع طبیعی، آسیب زننده عمده ای به محیط زیست بوده است. حاکمیت فاسد این کشورها، با اخلاق منفعت جویانه و زیاده طلبانه ای که همواره داشته اند، آن چنان بی رویه از این منابع خدادادی بهره برده اند، که اکنون موضوع گرم شدن روز به روز بیشتر زمین و خطر عمیق نابودی های زیست محیطی بسیار جدی شده بدون اینکه حاکمیت های فاسد این کشورها اهتمامی جدی برای حل مسأله ای بغرنج داشته باشند که خودشان برای جهان ایجاد کرده اند. سریال «دکل 2» داستان های پرجذبه معمایی اش را در موضوع حمایت از محیط زیست در برابر این روندهای اقتصادی فاسد روایت می کند و شخصیت های مثبت و منفی خود و تنش ها و کشمکش های آنها را با هم در چنین زمینه ای تعریف می کند.