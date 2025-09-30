جهاد تبیین، سلاح اصلی ملت ایران در جنگ نرم است

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار احمد شفایی روز سهشنبه در نشست «جهاد تبیین و انسجام و وحدت» که در سپاه خاش و با حضور علما، بزرگان و معتمدان برگزار شد، با تبیین ضرورت شناخت شیوههای دشمنان افزود: امروز عرصه جنگ تنها میدانهای نظامی نیست و دشمن با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و فضای مجازی بهدنبال تضعیف اعتقادات و ایجاد تفرقه در میان ملت ایران است.
وی، جهاد تبیین را تکلیف شرعی و ملی دانست و افزود: تبیین درست مفاهیم انقلاب و دستاوردهای ملی، آگاهیبخشی به نسل جوان بهویژه در زمینه دشمنشناسی و مقابله با تحریف واقعیتها از مهمترین اولویتهاست.
سردار شفایی همچنین بر لزوم صیانت از ارزشهای اسلامی و ملی و پیگیری اجرای منویات رهبر معظم انقلاب تاکید کرد و تقویت سواد رسانهای، آموزش نیروهای فعال فرهنگی و ساماندهی برنامههای روشنگرانه در مدارس و مساجد را ضروری دانست.
فرمانده سپاه سلمان، نقش علما، معتمدان، رسانهها و نهادهای فرهنگی را در روشنگری و هدایت جامعه مهم خواند و خواستار همافزایی دستگاههای اجرایی برای گسترش فعالیتهای تبیینی و ارتقای سطح اطلاعرسانی شد.
امامجمعه اهلسنت خاش نیز در این نشست با اشاره به دغدغههای موجود درباره تهاجم فرهنگی و جریانهای تحریف بر نقش نخبگان دینی و اجتماعی در هدایت افکار عمومی و حفظ وحدت ملی تأکید کرد.
مولوی عبدالستار حسینزهی، خواستار برگزاری نشستهای تبیینی در روستاها و محلهها و سازماندهی دورههای آموزشی برای جوانان شد.
منبع سپاه سلمان