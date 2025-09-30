جهاد تبیین، سلاح اصلی ملت ایران در جنگ نرم است

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، «جهاد تبیین» را سلاح اصلی ملت ایران در جنگ نرم خواند و گفت: مهمترین رسالت مردم و نخبگان در شرایط کنونی، تقویت آگاهی و پاسداری از ارزش‌های اسلامی و ملی در برابر توطئه‌های رسانه‌ای دشمنان است.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سردار احمد شفایی روز سه‌شنبه در نشست «جهاد تبیین و انسجام و وحدت» که در سپاه خاش و با حضور علما، بزرگان و معتمدان برگزار شد، با تبیین ضرورت شناخت شیوه‌های دشمنان افزود: امروز عرصه جنگ تنها میدان‌های نظامی نیست و دشمن با بهره‌گیری از ابزار‌های رسانه‌ای و فضای مجازی به‌دنبال تضعیف اعتقادات و ایجاد تفرقه در میان ملت ایران است.

وی، جهاد تبیین را تکلیف شرعی و ملی دانست و افزود: تبیین درست مفاهیم انقلاب و دستاورد‌های ملی، آگاهی‌بخشی به نسل جوان به‌ویژه در زمینه دشمن‌شناسی و مقابله با تحریف واقعیت‌ها از مهم‌ترین اولویت‌هاست.

سردار شفایی همچنین بر لزوم صیانت از ارزش‌های اسلامی و ملی و پیگیری اجرای منویات رهبر معظم انقلاب تاکید کرد و تقویت سواد رسانه‌ای، آموزش نیرو‌های فعال فرهنگی و ساماندهی برنامه‌های روشنگرانه در مدارس و مساجد را ضروری دانست.

فرمانده سپاه سلمان، نقش علما، معتمدان، رسانه‌ها و نهاد‌های فرهنگی را در روشنگری و هدایت جامعه مهم خواند و خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای گسترش فعالیت‌های تبیینی و ارتقای سطح اطلاع‌رسانی شد.

امام‌جمعه اهل‌سنت خاش نیز در این نشست با اشاره به دغدغه‌های موجود درباره تهاجم فرهنگی و جریان‌های تحریف بر نقش نخبگان دینی و اجتماعی در هدایت افکار عمومی و حفظ وحدت ملی تأکید کرد.

مولوی عبدالستار حسین‌زهی، خواستار برگزاری نشست‌های تبیینی در روستا‌ها و محله‌ها و سازمان‌دهی دوره‌های آموزشی برای جوانان شد.

منبع سپاه سلمان 

برچسب ها: سپاه سلمان ، جهاد تبیین
خبرهای مرتبط
فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان:
دفاع مقدس یک پدیده استثنایی بود
نماینده، ولی فقیه ؛
توجه به توسعه روستا‌ها تنها راه برون رفت از معضل حاشیه نشینی است
فرمانده جدید سپاه شهرستان ایرانشهر معرفی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هلاکت دو سوداگر مرگ در درگیری با پلیس در محور خاش/ایرانشهر
واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به منطقه آزاد چابهار آزاد شد
عملیات موفق پلیس آگاهی استان _شناسایی و دستگیری عضو دیگر باند آدم ربایی
آخرین اخبار
واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به منطقه آزاد چابهار آزاد شد
عملیات موفق پلیس آگاهی استان _شناسایی و دستگیری عضو دیگر باند آدم ربایی
هلاکت دو سوداگر مرگ در درگیری با پلیس در محور خاش/ایرانشهر
جهاد تبیین، سلاح اصلی ملت ایران در جنگ نرم است
رشد ۱۳ درصدی تولید مرغ در سیستان و بلوچستان/ افق‌های جدید خودکفایی
کشف بیش از ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان
ثبت بیش از ۴ میلیون تردد بین استانی در محور‌های مواصلاتی سیستان و بلوچستان