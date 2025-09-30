در جریان معاملات امروز ۸ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۳۴ هزار و ۶۴۰ واحد در تراز ۲ میلیون و ۷۳۵ واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۸ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۳۴ هزار و ۶۴۰ واحد در تراز ۲ میلیون و ۷۳۵ واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۵۶۵ واحدی در سطح ۸۰۸ هزار و ۲۴۶ واحدی ایستاد.

امروز سه نماد فملی، فارس و فولاد بیشترین تاثیر و سه نماد وبملت، خودرو و خساپا پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس هم با کاهش ۱۴ واحد در ارتفاع ۲۴ هزار و ۵۲۲ واحدی ایستاد؛ امروز سه نماد آریا، فزر و سامان بیشترین تاثیر و سه نماد فزر، وگردش و خنور هم پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

همچنین امروز ارزش معاملات خرد از ۱۴.۱ همت عبور کرد

در پایان مبادلات امروز ارزش بازار سهام بورس تهران معادل ۸ هزار و ۲۱۷ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار فرابورس به همراه بازار پایه معادل یک هزار و ۷۲۸ هزار میلیارد تومان بود.

چرا بورس سبز شد؟
عرضه گازوئیل در بورس انرژی برای نخستین بار
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
رشد بیش از ۶۱ هزار واحدی شاخص کل بورس
