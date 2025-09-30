باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۸ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۳۴ هزار و ۶۴۰ واحد در تراز ۲ میلیون و ۷۳۵ واحدی ایستاد؛ شاخص کل هموزن با کاهش ۵۶۵ واحدی در سطح ۸۰۸ هزار و ۲۴۶ واحدی ایستاد.
امروز سه نماد فملی، فارس و فولاد بیشترین تاثیر و سه نماد وبملت، خودرو و خساپا پرتراکنشترین نمادهای بازار بورس بودند.
شاخص کل فرابورس هم با کاهش ۱۴ واحد در ارتفاع ۲۴ هزار و ۵۲۲ واحدی ایستاد؛ امروز سه نماد آریا، فزر و سامان بیشترین تاثیر و سه نماد فزر، وگردش و خنور هم پرتراکنشترین نمادهای بازار فرابورس بودند.
همچنین امروز ارزش معاملات خرد از ۱۴.۱ همت عبور کرد
در پایان مبادلات امروز ارزش بازار سهام بورس تهران معادل ۸ هزار و ۲۱۷ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار فرابورس به همراه بازار پایه معادل یک هزار و ۷۲۸ هزار میلیارد تومان بود.