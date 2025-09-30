مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: بیش از ۱۴ هزار و ۹۰۰ معلول شنوایی در استان زیر پوشش این نهاد حمایتی قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهران کریمیان در آیین گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان که امروز ۸ مهر برگزار شد، اظهار کرد: هدف از نامگذاری این روز، توجه ویژه به این قشر توانمند است. شعار امسال روز جهانی ناشنوایان، "تحقق حیات اجتماعی ناشنوایان با گسترش زبان اشاره" انتخاب شده است و امیدواریم با همکاری مسئولان، نیکوکاران و مردم شاهد توسعه عدالت اجتماعی و حضور پررنگتر این قشر توانمند در جامعه باشیم.
وی با بیان اینکه آسیب شنوایی یکی از معلولیتهای پنهان و اثرگذار بر جنبههای مختلف زندگی فرد و خانواده است، افزود: بهزیستی استان با اجرای طرحهای غربالگری شنوایی، کاشت حلزون، راهاندازی مراکز توانبخشی، آموزش مترجمان زبان اشاره، حمایتهای تحصیلی و معیشتی و ایجاد فرصتهای اشتغال، گامهای موثری در توانمندسازی ناشنوایان و کمشنوایان برداشته است.
پوشش بیش از ۱۴ هزار و ۹۰۰ معلول شنوایی در بهزیستی خوزستان
کریمیان با اشاره به آمار افراد ناشنوا در استان بیان داشت: در حال حاضر ۱۰۸ هزار و ۵۵۴ نفر در بهزیستی خوزستان دارای پرونده توانبخشی هستند که ۱۴ هزار و ۹۰۷ نفر از آنان مبتلا به معلولیت شنواییاند؛ ۶ هزار و ۳۹۹ نفر از این تعداد زن و ۸ هزار و ۵۰۸ نفر مرد هستند. البته جمعیت معلولان و ناشنوایان بیشتر از این آمار است و تنها این تعداد در بهزیستی پرونده دارند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان با بیان اینکه توانبخشی شنوایی یکی از مهمترین حوزههای خدماتی بهزیستی است، ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای تامین وسایل کمک شنوایی از جمله ۱۱۰۰ دستگاه سمعک و ۳۰ هزار حلقه باتری اختصاص یافت. همچنین ۶۵۰ میلیون تومان برای کاشت حلزون شنوایی، تعمیر و تعویض قطعات آن به افراد واجد شرایط پرداخت شد.
انجام بیش از هزار و ۵۰۰ عمل جراحی کاشت حلزون در خوزستان
وی با اشاره به پیشرو بودن خوزستان در کاشت حلزون و استفاده استانهای مجاور از مرکز کاشت حلزون خوزستان اضافه کرد: مرکز کاشت حلزون خوزستان از سال ۹۲ تاکنون برای یک هزار و ۵۰۴ نفر عمل جراحی انجام داده است و تنها در سال گذشته ۳۲۲ نفر از خدمات تعمیر قطعات و کاشت بهرهمند شدند؛ با این عمل، این افراد زندگی طبیعی دارند.
کریمیان با اشاره به تلاش برای راهاندازی مراکز توانبخشی خاص ناشنوایان تصریح کرد: در خوزستان ۴ مرکز غیردولتی ویژه خانواده و کودک مبتلا به اختلالهای شنوایی فعال است که در شهرستانهای اهواز، دزفول و شوش خدمات آموزشی، گفتاردرمانی و مشاوره ارائه میدهند. یک مرکز جدید نیز در شهرستان ایذه در حال راهاندازی است.
وی در خصوص حمایتهای آموزشی و پرداخت شهریههای تحصیلی افراد دارای معلولیت شنوایی میگوید: در مجموع یک هزار و ۹۸ دانشجو با معلولیت تحت پوشش سازمان هستند که ۲۰۴ نفر آنها کمشنوا یا ناشنوا هستند. همچنین ۱۱ هزار و ۱۴۷ نفر از ۱۴ هزار و ۹۰۷ افراد دارای پرونده معلولیت شنوایی، مستمری دریافت میکنند. بین جمعیت معلولان، افراد سرآمد و نخبه زیاد است که نشان میدهد معلولیت، محدودیت نیست.
مهران کریمیان با تاکید بر لزوم ایجاد فرصتهای شغلی برای ناشنوایان، گفت: تفاهمنامهای با فنی و حرفهای خوزستان منعقد و ۱۶ عنوان شغلی مشخص شده است تا بر این اساس آموزشها را بگذرانند.
وی اظهار داشت: در حوزه اشتغال در سال گذشته ۱۲۶ نفر از خدمات خویشفرمایی و کارفرمایی و ۱۱۸ نفر از تسهیلات اشتغالزایی بهرهمند شدند. همچنین دو عنوان شغلی ویژه شامل پخت کلوچههای محلی و تزیین سطوح با کاشی شکسته برای ناشنوایان خوزستان تدوین و در سامانه ملی مهارتها در حال ثبت است.
کریمیان با اشاره به اهمیت تربیت مترجم زبان اشاره و تربیت ۹ مترجم زبان اشاره و حضور آنها در ادارات افزود: این افراد امور روزمره ناشنوایان در دادگاهها، مراکز درمانی، دانشگاهها و رویدادهای اجتماعی را پیگیری میکنند. هدف ما به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی و تسهیل حضور ناشنوایان در جامعه است.
مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: در حوزه مسکن در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۴ میلیارد تومان برای تامین مسکن ۹۱۴ مددجوی توانبخشی اختصاص یافت. همچنین معرفی معلولان برای انشعابهای رایگان آب، برق و گاز، دریافت زمین رایگان از راه و شهرسازی و تسهیلات بانکی با سود ۴ درصد از دیگر حمایتهای این بخش است.
غربالگری شنوایی نوزادان در ۴۰ پایگاه خوزستان
مهران کریمیان طرح غربالگری شنوایی نوزادان را یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه دانست و با اشاره به انجام این طرح در همه بیمارستانهای خوزستان تصریح کرد: سال گذشته ۸۲ هزار و ۴۸۷ نوزاد در ۴۰ پایگاه غربالگری استان خوزستان معاینه و ۷۰۸ نوزاد مشکوک به افت شنوایی شناسایی شدند و پس از بررسیهای تخصصی، ۴۷۳ کودک برای انجام مداخلههای درمانی و توانبخشی ارجاع شدند.
وی ادامه داد: همچنین ۳۵ زن باردار به منظور انجام مشاوره و آزمایش ژنتیک به آزمایشگاههای طرف قرارداد معرفی شدند تا از تولد نوزادان با اختلال شنوایی پیشگیری شود.
اجرای طرح سلامت اجتماعی محلهمحور در خوزستان
کریمیان اضافه کرد: توسعه NGOها و موسسههای جدید برای مطالبهگری حقوق معولان و ناشنوایان در برنامه است. اجرای طرح سلامت اجتماعی محلهمحور نیز در دستور کار است و در این خصوص، تفاهمنامهای با آموزش و پرورش برای اجرای این طرح در مدارس منعقد شده است و کار آن به زودی آغاز میشود.
مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: با توجه به تحولات اجتماعی و تغییر فرهنگ محلهها، انسجام و اتحاد و تعلق اجتماعی در بسیاری از محلهها از بین رفته است بنابراین این طرح در دستور کار قرار گرفت تا این محلهها احیا شوند. همچنین این طرح به رفع آسیبهای اجتماعی کمک میکند.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای مختلف آموزشی و فرهنگی به مناسبت هفته ملی ناشنوایان افزود: برگزاری مراسم نکوداشت با حضور ناشنوایان نخبه، نمایشگاه توانمندیها، دیدار مسئولان با خانوادههای ناشنوا، نصب پوستر و بنر در سطح شهر، مسابقات فرهنگی و ورزشی، تقدیر از افراد موفق و مترجمان زبان اشاره، برگزاری میز خدمت و تهیه گزارشهای خبری از مهمترین برنامههای این هفته است.
منبع صدا و سیما