باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال تراکتور در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا (الیت) شامگاه دوشنبه ۷ مهر در ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان الوحده امارات بود. شاگردان دراگان اسکوچیچ علی‌رغم خلق موقعیت‌های متعدد، موفق به باز کردن دروازه حریف نشدند و این دیدار با تساوی بدون گل پایان یافت تا دو امتیاز ارزشمند خانگی از دست برود.

در جدول منطقه غرب آسیا، ایران و قطر رقابت نزدیکی برای کسب رده سوم دارند؛ جایگاهی که می‌تواند در افزایش سهمیه لیگ نخبگان فصل ۲۸-۲۰۲۷ تعیین‌کننده باشد. در حال حاضر، تراکتور از ایران و السد از قطر تنها نمایندگان کشورشان در این رقابت‌ها هستند.

با تساوی تراکتور مقابل الوحده، ایران با ۵۸.۴۳۹ امتیاز در رتبه سوم و قطر با ۵۷.۹۱۸ امتیاز در جایگاه چهارم ایستاده است.

تیم السد امشب از ساعت ۱۹:۳۰ میزبان الشارجه امارات خواهد بود. در صورت پیروزی نماینده قطر، جایگاه ایران و قطر در جدول تغییر کرده و ایران به رتبه چهارم سقوط می‌کند. با این حال، در صورت شکست السد مقابل الشارجه، ایران همچنان در رده سوم باقی خواهد ماند. علاوه بر این، نتایج سایر نمایندگان دو کشور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز در سرنوشت جدول مؤثر خواهد بود.

دیدار تیم سپاهان مقابل موهان باگان هند که قرار بود امشب در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود، به دلیل عدم حضور تیم هندی لغو شد. با این اتفاق، موهان باگان از ادامه مسابقات کنار رفت تا اولین تیم حذف‌شده از لیگ قهرمانان آسیا ۲ لقب بگیرد.

دومین نماینده ایران در این رقابت‌ها، استقلال تهران، فردا شب در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان المحرق بحرین خواهد بود. با توجه به ترکیب قدرتمند استقلال و حمایت پرشور هواداران، انتظار می‌رود آبی‌پوشان با پیروزی زمین را ترک کنند تا به تثبیت جایگاه ایران در منطقه غرب کمک کنند.

فوتبال ایران برای دو فصل آینده با یک سهمیه کمتر در رقابت‌های باشگاهی آسیا حاضر خواهد شد. با این حال، فوتبال‌دوستان امیدوارند این سهمیه برای سه سال آینده افزایش یابد. نتیجه دیدار امشب السد و الشارجه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر مسیر سهمیه‌های ایران در سال‌های پیش رو داشته باشد.