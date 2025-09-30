باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پرواز خرم آباد- مشهد که سالها به عنوان یکی از مسیرهای پرتقاضا مورد استفاده زائران، بیماران، دانشجویان و فعالان اقتصادی بود، نقش مهمی در تسهیل رفتوآمد و ارتقای ارتباطات اجتماعی و اقتصادی استان ایفا میکرد.
قطع این پرواز علاوه بر ایجاد مشکلات برای مردم، سبب افزایش هزینههای سفر و اتلاف وقت مسافران نیز خواهد شد. از همینرو انتظار میرود مسئولان استانی، نمایندگان مردم در مجلس و مدیران شرکتهای هواپیمایی با رایزنی و پیگیری جدی، نسبت به ازسرگیری پرواز خرمآباد–مشهد اقدام کنند. استمرار این پرواز نه یک امتیاز، بلکه یک نیاز اساسی و خواسته عمومی مردم لرستان است.
در حالیکه استانهای همجوار لرستان یکی پس از دیگری مسیرهای پروازی خود را به شهرهای مهم کشور ازجمله مشهد مقدس افزایش دادهاند، خرمآباد هنوز هم از داشتن یک پرواز مستقیم به این مقصد زیارتی و گردشگری محروم است؛ محرومیتی که نه به دلیل نبود مسافر یا توجیه اقتصادی، بلکه حاصل بیتوجهی و کمتحرکی مدیران استانی در پیگیری مطالبات مردم است.
شهرهایی با جمعیت کمتر و امکانات محدودتر از خرمآباد امروز چندین پرواز هفتگی به مشهد دارند، اما در مرکز لرستان، شهروندان همچنان ناچارند برای زیارت و سفر، راهی شهرهای همسایه شوند یا ساعتها در جادهها وقت و هزینه صرف کنند.
این وضعیت، بیشاز آنکه یک مشکل حملونقلی باشد، نمادی از بیبرنامگی و ناتوانی مدیریتی در پیگیری سادهترین نیازهای مردم است. تا زمانی که نگاه کوتاهمدت و رویکرد منفعلانه در تصمیمگیریهای استان حاکم باشد، باید انتظار داشت «نبود یک پرواز ساده» همچنان یکی از نشانههای عقبماندگی زیرساختی لرستان باقی بماند.