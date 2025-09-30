باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تجلیل از آتشنشانان خدوم و ایثارگر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماهدشت به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتشنشانی و ایمنی، با حضور حجت الاسلام والمسلمین حیدری امام جمعه موقت ماهدشت، مهندس محمد قدس شهردار ماهدشت، محمد بیات مسؤل ستاد برگزاری نمازجمعه شهر، شکرالله رحمانی فرمانده پایگاه بسیج دانشجویی پیام نورماهدشت و جمعی از مسئولان شهری و معاونان شهرداری برگزار شد.
در پایان این آیین، با اهدای لوح سپاس و هدایا از تلاشها و فداکاریهای آتشنشانان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماهدشت قدردانی شد.
منبع: شکرالله رحمانی - البرز
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.