شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم تجلیل از آتش‌نشانان خدوم ماهدشت با حضور امام جمعه موقت این شهرستان در روز آتش‌نشانی و ایمنی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تجلیل از آتش‌نشانان خدوم و ایثارگر سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماهدشت به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، با حضور حجت الاسلام والمسلمین حیدری امام جمعه موقت ماهدشت، مهندس محمد قدس شهردار ماهدشت، محمد بیات مسؤل ستاد برگزاری نمازجمعه شهر، شکرالله رحمانی فرمانده پایگاه بسیج دانشجویی پیام نورماهدشت و جمعی از مسئولان شهری و معاونان شهرداری برگزار شد.
در پایان این آیین، با اهدای لوح سپاس و هدایا از تلاش‌ها و فداکاری‌های آتش‌نشانان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماهدشت قدردانی شد.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

مراسم تجلیل از آتش‌نشانان ماهدشتی در روز آتش‌نشانی و ایمنی

مراسم تجلیل از آتش‌نشانان ماهدشتی

مراسم تجلیل از آتش‌نشانان ماهدشتی در روز آتش‌نشانی و ایمنی

مراسم روز آتش نشان

مراسم تجلیل از آتش‌نشانان ماهدشتی

مراسم تجلیل از آتش‌نشانان

مراسم تجلیل از آتش‌نشانان ماهدشتی

مراسم تجلیل از آتش‌نشانان ماهدشتی در روز آتش‌نشانی و ایمنی

