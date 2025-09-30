باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بختیاریزاده، مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران گفت: برنج از جمله محصولاتی است که توسط سازمان میادین مورد آزمایش مستمر قرار میگیرد. این در حالی است که وقتی این محصول از مغازههای سطح شهر خریداری میشود؛ شهروندان بر این باورند که دو یا چند نوع برنج را به نام برنج درجه یک ایرانی قاطی میکنند.
وی افزود: در حال حاضر برنج مرغوب ایرانی با کیلویی ۲۷۵ هزار تومان عرضه میشود. برنجهای پر محصول با قیمتهای پایینتری عرضه میشود.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: به رغم اینکه بین عرضه و تقاضای برنج در کشور یک فاصله معناداری وجود دارد، سیاست بر این است که این فاصله با واردات برنج پر شود. اما مساله این است که باید با واردات برنج نزدیک به برنج درجه یک داخلی پر شود نه اینکه خلاء این محصول را با برنج کیفیت پایین با هدف بالا بردن میزان واردات این محصول پر کنیم.
وی با اشاره به اینکه اعتقاد دارد نه تنها تقاضا روی برنج داخلی و ایرانی زیاد نشده بلکه کم نیز شده و یا حداقل اینکه ثابت مانده است؛ بیان کرد: باید سیاست گذاری درست در تامین بازار برنج انجام شود. یک بخشی از نیاز بازار برنج از طریق تولید داخل و بخشی نیز از طریق واردات تامین میشود. حتی امسال با همکاری دستگاههای مختلف ممنوعیت واردات در فصل برداشت نیز حذف شد.
بختیاریزاده با بیان اینکه تقاضای مردم نسبت به برنج در بازار کیفی است، یادآور شد: این در حالی است که اکثر سیاستگذاریهای کلان در این حوزه تامین کمی برنج است که متاسفانه از نظر کیفی مطلوب نیست.
وی تاکید کرد: مطالعات بازار برنج نشان میدهد برخی از برنجهای وارداتی در بازار مانده که شیب قیمت آن نزولی است و کسی آن را نمیخرد، اما شیب قیمت برنجهای با کیفیت در بازار صعودی است. به عبارتی زبان بازار این محصول نشان میدهد که متولیان باید این سیاست را تغییر دهند.
منبع: روابط عمومی سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران