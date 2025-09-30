باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی- نخستین همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست کشور صبح امروز با حضور شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در قم برگزار شد. این همایش با هدف ارتقای همدلی و انسجام نیروهای صف و ستاد، میزبان ۲۶۰ نفر از مدیران و محیطبانان سراسر کشور بود.
شینا انصاری در سخنرانی افتتاحیه این مراسم با اشاره به چالشهای انباشتهشده در حوزه محیط زیست طی سالهای گذشته، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با مشکلات متعددی مواجه است که بخش قابل توجهی از آنها میراث دورههای پیشین است. با این حال، اقدامات مؤثری در زمینه افزایش نیروی انسانی، ارتقای بودجه و بهرهگیری از فناوریهای نوین آغاز شده است.
او افزود: ثمرات این اقدامات را نخست در حوزه تجهیزاتی و لجستیکی مشاهده خواهید کرد. تقویت ناوگان خودرویی یگانهای حفاظت یکی از گامهای عملی در مسیر ارتقاء توان عملیاتی محیطبانان است.
رئیس سازمان محیط زیست همچنین با تأکید بر اهمیت بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، پیگیری مطالبات صنفی و معیشتی محیطبانان در دستور کار جدی سازمان قرار دارد و تمام تلاش خود را برای ارتقاء جایگاه و رفاه این قشر انجام خواهیم داد.
در بخش دیگری از این همایش، پیام تصویری آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور، پخش شد. او در این پیام با تأکید بر ضرورت نگاه راهبردی به مسائل زیستمحیطی، گفت: «در مواجهه با مخاطرات زیستمحیطی باید از رویکردهای محلی و گسسته پرهیز کرده و نگاهی ملی و جهانی اتخاذ کنیم. آیندهنگری در این حوزه یک ضرورت راهبردی است.
در پایان مراسم، از طرح مطالعاتی «اطلس آلودگی خاک استان قم» رونمایی شد. این پروژه پژوهشی طی دو سال انجام شده و پهنههای آلوده استان را از منظر کشاورزی و فعالیتهای معدنی شناسایی و طبقهبندی کرده است.