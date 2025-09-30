هواشناسی خوزستان نسبت به خیزش گرد و خاک در این استان هشدار سطح زرد صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد سبزه زاری گفت: در بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، تا روز پنجشنبه(بویژه روز چهارشنبه) پدیده غالب در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و بخش هایی از مرکز استان وزش بادهای متوسط همراه با تندبادهای لحظه ای می باشد که با توجه به میزان وزش باد برخاستن گردوخاک های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق دور از انتظار نیست. در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج پیش بینی می شود.

او افزود: تا روز پنجشنبه دما با شیب ملایمی کاهش پیدا خواهد کرد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای 42.8 و ایذه با دمای 15.4 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده اند همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای 41.8 و کمینه دمای21.7 درجه سانتیگراد رسیده است.

سبزه زاری ضمن صدور هشدار سطح زرد نسبت به خیزش گرد و خاک گفت: وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید همراه با تند باد لحظه ای و احتمال رخداد گردوخاک از اواسط وقت چهار شنبه 9 مهر1404 تا اواخر چهارشنبه در مناطق غرب و جنوب غرب استان که سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

