تشکیل پرونده قضایی برای سانحه تلخ اتوبوس دانشجویان‌/ راننده خواب بود!

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع این سانحه صبح امروز سهشنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۴، که متأسفانه جان دو نفر از دانشجویان دانشگاه پیراپزشکی سرخه را گرفت و تعدادی دیگر را روانه بیمارستان کرد، دادگستری استان از همان لحظات نخست روند قضایی و انتظامی را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: گزارشهای اولیه حاکی از آن است که راننده اتوبوس به دلیل خوابآلودگی کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و همین موضوع منجر به برخورد شدید با دو دستگاه تریلی متوقف در حاشیه جاده شد. راننده اتوبوس نیز از ناحیه جسمی آسیب دیده و هماکنون تحت مراقبت پزشکی قرار دارد و با دستور مقام قضایی تحت نظر مأموران انتظامی قرار گرفته است.
اکبری خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، رئیس دادگستری شهرستان سرخه بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، روند بررسیهای میدانی را آغاز کرد و ضمن حضور در صحنه تصادف، مستندات و شواهد لازم را جمعآوری کرد تا ابعاد حادثه بهطور دقیق روشن شود.
وی یادآور شد: دستگاه قضایی استان در تعامل با کارشناسان پلیسراه و سایر دستگاههای مرتبط، علاوه بر بررسی علت وقوع حادثه، موضوع رسیدگی به قصور یا تخلفات احتمالی را نیز با جدیت دنبال خواهد کرد. هدف اصلی این رسیدگی احقاق حقوق جانباختگان، مصدومان و خانوادههای آنان است.
رئیسکل دادگستری استان بیان کرد: در همان ساعات نخست وقوع سانحه، اقدامات لازم برای امدادرسانی و انتقال مصدومان به مراکز درمانی صورت گرفت و اکنون مصدومان در بیمارستانهای استان تحت درمان هستند. روند پیگیری وضعیت آنان نیز با دقت از سوی دستگاه قضایی و نهادهای مسئول دنبال میشود.
وی اظهار داشت: دادگستری استان علاوه بر بررسی میدانی، بر مراحل درمانی مصدومان نیز نظارت دارد و اطمینان میدهد که خدمات درمانی بهصورت کامل و بدون کموکاست در اختیار آنان قرار گیرد.
اکبری تصریح کرد: حادثهای با این ابعاد نیازمند بررسی همهجانبه است تا علاوه بر شناسایی مقصران احتمالی، زمینه برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی فراهم شود. به همین منظور پروندهای ویژه در دادگستری استان تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: نتایج بررسیهای کارشناسی پس از تکمیل، بهصورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت و دستگاه قضایی استان هیچگونه اغماضی در برابر قصور یا تخلف احتمالی نخواهد داشت.
اکبری اضافه کرد: این حادثه تلخ بار دیگر ضرورت توجه جدی به ایمنی مسیرهای جادهای و نظارت دقیقتر بر وضعیت رانندگان وسایل نقلیه عمومی را یادآور شد و دستگاه قضایی استان در تعامل با دستگاههای اجرایی و نظارتی، برای پیشگیری از حوادث مشابه تلاش خواهد کرد.
صبح امروز سهشنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۴، وقوع سانحه تصادف در کیلومتر ۷ جاده سمنان ـ سرخه میان یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان و دو دستگاه تریلی متوقف به پلیس گزارش شد که منجر به جانباختن دو دانشجو و مجروح شدن جمعی دیگر شد.
منبع: تسنیم