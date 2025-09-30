باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی مهرور معاون استاندار با بیان اینکه مسیر دسترسی روستاها در حال تحصیل و آماده‌سازی است، افزود: اجرای این پروژه‌ها گام مهمی در توسعه گردشگری، بوم‌گردی و بهبود شرایط زندگی روستاییان دارد.

وی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اعلام کرد: مسیر دسترسی تعدادی از روستاها در حال تسطیح و آماده‌سازی نهایی است تا امکان تردد سریع‌تر و ایمن‌تر برای اهالی و مسافران فراهم شود.

وی ادامه دهد: این پروژه فراتر از یک لایه آسفالت، پیامدهای مثبت و چندبعدی از جمله توسعه توسعه بوم‌گردی و اکوتوریسم همچنین رونق اقتصادی همراه خواهد داشت.

مهرور اضافه کرد: بخش آسارا به دلیل داشتن چشم‌اندازهای طبیعی بکر، آب‌وهوای مطبوع و جاذبه‌های روستایی، پتانسیل بالایی در جذب گردشگر دارد.