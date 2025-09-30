باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، دکتر سید عبدالحمید احمدی، قائممقام رئیس و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی در بازدید از مراحل پایانی بازسازی ساختمان مرکز آموزش بلوار و رونمایی از یادمان تجاوز رژیم صهیونیستی، با بیان اینکه جهاد دانشگاهی از همان ابتدای تأسیس بهعنوان نهادی علمی، فرهنگی و فناورانه با رویکردی انقلابی همواره پشتیبان، حامی و پیشگام در عرصههای مختلف دفاعی بوده است، گفت: نقش جهاد دانشگاهی در دفاع مقدس بر همگان روشن است.
وی، با بیان اینکه جهاد دانشگاهی همواره در تأمین نیازهای دانشی و فناوری کشور همکاری و مشارکت داشته است، در ادامه خاطرنشان کرد که همچنین جهاد دانشگاهی در مباحث بازسازی توانسته با غنیسازی دانش فنی جهادگرانی که در عرصههای مختلف جهاد علمی فعالیت دارند اقدامات و برنامههای لازم را دنبال کند.
قائم مقام رئیس جهاد دانشگاهی، با بیان اینکه کارنامه جهاد دانشگاهی از این منظر درخشان است، گفت: طبیعتاً همه ظرفیتهای جهاد دانشگاهی در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی و فناورانه در خدمت اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است.
مهمترین واکنش ملت مقاوم ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه ایستادگی، پایداری و مقاومت است
احمدی، مهمترین واکنش ملت مقاوم ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه و ۸ سال جنگ تحمیلی طی این ۴۶ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی را ایستادگی، پایداری و مقاومت برشمرد و افزود: مردم شریف ایران همواره با حفظ انسجام و همبستگی در مقابل دشمنان نظام ایستادگی کردهاند و امید آنها را نا امید و نقشههایشان را نقش بر آب کردند تا ایران بتواند سرافراز و مستقل و با اراده روی پای خود بایستد.
وی، با بیان اینکه هماکنون شاهد ائتلاف ناجوانمردانهای علیه ایران به سرکردگی آمریکا و اسرائیل و پشتیبانی آشکار و پنهان کشورهای اروپایی هستیم، ادامه داد: این استکبار و نظام سلطه قرار نیست با ایران سر سازگاری داشته باشند و میکوشند به انحاء مختلف با فشار، تحریم، جنگ و انواع ترفندها برای پیشبرد اهداف خود ملت ایران را تسلیم کنند.
قائم مقام رئیس جهاد دانشگاهی، افزود: در این شرایط کار برای ملت، دولت و مدیران ارشد و عالی نظام دشوارتر میشود. اما این مقاومت مردمی پیام خود را دارد و آن تسلیم نشدن است ایران با وجود همه فشارها هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است و همواره در جایگاه دفاعی قرار داشته است.
احمدی، با بیان اینکه ایران این دفاع را در ابعاد، مقاطع و موقعیتهای مختلف بهطور قاطع از خود نشان داده است، ادامه داد: امید میرود با این همبستگی، پایداری و مقاومت هر چه زودتر شاهد پیروزی و غلبه ملت شریف ایران بر این ائتلاف ناجوانمردانه باشیم.
نقشآفرینی همیشگی جهاد دانشگاهی در ۸ سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه
در ادامه جمال رحیمیان، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، با بیان اینکه جهاد دانشگاهی با ظرفیت و پتانسیلهای موجود خود در ۲ مقطع حساس جنگ تحمیلی ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه همواره نقشآفرینی داشته است، گفت: جهاد دانشگاهی در جنگ تحمیلی ۸ ساله شهدا، و جانبازانی را تقدیم نظام مقدس انقلاب اسلامی کرده و از ظرفیتهای فنی و مهندسی خود در راستای دفاع مقدس و بازسازی خسارتهای وارده استفاده کرده است.
وی، با بیان اینکه در بخشهای تولیدی هم همچنان پای کار ایستاده و به فعالیتهای خود ادامه داده است، افزود: ساختمان معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی تهران که در جریان حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی دچار خسارت شده بود از نخستین دقایق حمله عملیات توسط جهادگران ایمنسازی، پاکسازی و بازسازی شد و امروز شاهد بهرهبرداری از بخشهای بازسازیشده ساختمان معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی تهران هستیم.
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، با اشاره به رونمایی یادمان دفاع مقدس ۱۲ روزه و حمله به ساختمان معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، گفت: این یادمان برای بخاطر سپردن این واقعه در اذهان نسل فعلی و آیندگان است که بدانند سخنان رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به مناطق نظامی دروغی بیش نیست.
فعال شدن اسنپبک سوءاستفاده از ابزارهای بینالمللی علیه ملت شریف ایران است.
رحیمیان، با اشاره به اینکه روزهای اخیر مصادف با نخستین روز فعال شدن مکانیسم ماشه هم است که نظام سلطه به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده است، گفت: همه کسانی که به مسایل تحریم واقف هستند آگاهند که ایران از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب با انواع تحریمها مواجه بوده است و زندگی کردن، ساختن و پیشرفت با تحریمها را همواره تمرین کرده است.
وی، فعال شدن اسنپبک و تحریمهای ناشی از آن را سوءاستفاده قدرتهای غربی از ابزارهای بینالمللی علیه ملت شریف ایران دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام ۳ کشور اروپایی طبیعتاً تبعاتی دارد که دولت و مجموعه دستگاههای کشوری و لشگری باید برای خنثی کردن آثار آنها سرمایهگذاری دقیق و منسجمی داشته باشند.
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، یادآور شد: این تحریمها تأثیر چندانی در روند زندگی مردم ما نخواهد گذاشت. مجموعه جهاد دانشگاهی هم برای مقابله با تأثیرات احتمالی تحریمها باید برنامه منسجمی داشته باشد تا مردم به اطمینان خاطری برسند.
براساس این گزارش، در ساختمان معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی تهران که در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه دچار آسیب شده بود با حضور دکتر احمدی، قائم مقام رئیس جهاد دانشگاهی و جمال رحیمیان، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران و شماری از مدیران و معاون آموزشی سازمان از یادمان تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی رونمایی شد.
این یادمان، نمادی از ایستادگی و مقاومت سازمان جهاددانشگاهی تهران در برابر تجاوزگری و دفاع از ارزشهای انسانی و ملی بهشمار میرود.