به گفته مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی، استان در جایگاه ۲۲ تعداد سالمندان در کشور قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - گازرانی مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: در استان ۸۷ هزار سالمند زندگی میکنند که از این تعداد ۴۰ هزار نفر مرد و ۴۷ هزار نفر زن هستند.
او با اشاره به اینکه ۴۵ هزار نفر از این افراد در مناطق شهری استان حضور دارند، افزود: خراسان جنوبی در جایگاه ۲۲ تعداد سالمندان در کشور قرار دارد.
گازرانی با بیان اینکه در سند سالمندان ۶ هدف دنبال میشود، اظهار کرد: در این سند ارتقای سطح فرهنگی جامعه در خصوص سالمندی، توانمندسازی سالمندان، حفظ و ارتقای سلامت سالمندان، تقویت حمایتهای اجتماعی، توسعه زیرساختهای مورد نیاز سالمندان و تأمین منابع مالی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان دیده شده است.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: پارسال ۵۴ هزار و ۶۵۸ نفر خدمت برابر با برنامههای عملیاتی سند سالمندان توسط دستگاههای اجرایی استان ارائه شده است.
او گفت: امسال ۸ تا ۱۴ مهر هفته سالمندان است و برنامههایی از جمله پویش رز مهربانی، جشن تکریم سالمندان، طرح کرامت رضوی، طرح مهر و گفتوگو و ارائه خدمات رایگان مشاورهای به سالمندان پیش بینی شده است.