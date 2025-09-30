مجری طرح سکوی ملی هوش مصنوعی با تأکید بر استفاده از مدل‌های کوچک، گفت: توصیه ما استفاده از مدل‌های Small Language Model است، زیرا برای ۹۹ درصد کار‌ها کافی است و نیازی به مدل‌های عظیم ۶۰۰ میلیاردی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا ربیعی امروز در نشست رونمایی از فراخوان هوش مصنوعی در حوزه‌های آب، انرژی و امداد و نجات درباره نحوه استفاده از خدمات داده‌ای و محیط توسعه پروژه‌ها توضیح داد و گفت: بهتر است که دوستان وقتی پروژه‌های خود را تعریف می‌کنند حتماً یک ضمیمه استفاده از سکو داشته باشند تا ما با آنها توافق کرده باشیم. یکسری سرویس‌ها وجود دارد که خدمتتان معرفی می‌کنم، اما محدود به آنها نیست. تیم‌های مجری و سکو باید با هم این ضمیمه را تهیه کنند تا بدانند چه خدماتی ارائه می‌شود.

وی افزود: خدمات ما به‌طور کلی از لایه داده ارائه می‌شود و شامل ذخیره‌سازی، پردازش، تحلیل و مصورسازی داده‌هاست. همچنین بخشی به نام گفت‌و‌گو با داده داریم که به کاربران اجازه می‌دهد داده‌های خود را بهتر بشناسند و بدانند چه کار‌هایی می‌توانند با آن انجام دهند.

ربیعی ادامه داد: برای شرکت‌های فنی‌تر، خدمات عملیاتی یادگیری ماشین به‌صورت کامل ارائه می‌شود. این شرکت‌ها می‌توانند مدل‌های مورد نظر خود را انتخاب و از محیط توسعه استفاده کنند، به‌طوری که همه اجزا به‌صورت یکپارچه همبندی شده است.

وی افزود: در نسخه بعدی، ایمیل و سرویس کامل برای کاربران فنی ارائه خواهد شد تا امکان فانتوم‌کردن مدل‌ها، رگ‌گذاری، تگ‌گذاری و انجام سایر عملیات مورد نیاز فراهم شود.

مجری طرح سکوی ملی هوش مصنوعی خطاب به شرکت‌ها با تأکید بر استفاده از مدل‌های کوچک، گفت: توصیه ما استفاده از مدل‌های Small Language Model است، زیرا برای ۹۹ درصد کار‌ها کافی است و نیازی به مدل‌های عظیم ۶۰۰ میلیاردی نیست. ما حدود ۱۲ مدل ارائه داده‌ایم، اما در صورت نیاز می‌توانید از مدل دیگر استفاده کنید، به شرط رعایت مسائل لایسنسینگ. یعنی مدل‌ها باید تحت مجوز‌هایی مانند Apache ۲ یا MIT باشند و غیر از این قابل قبول نیست.

مجری طرح سکوی ملی هوش مصنوعی خاطر نشان کرد: تمام خدمات ما به صورت API ارائه می‌شود و دو تا سه محیط گرافیکی ساده هم در اختیار کاربران قرار دارد که می‌توانند سیستم‌های ستاره‌ای را اجرا کنند و بعد کد خود را به وبسایت یا اپلیکیشن منتقل کنند. نکته مهم این است که همه محیط‌ها با هم یکپارچه هستند و شما از داخل محیط می‌توانید کارتان را مدیریت کنید.

وی ادامه داد: توصیه من این است که کاربران از پردازش خام جی‌پی‌یو استفاده نکنند، زیرا دنیا نشان داده که این کار بهره‌وری لازم را ندارد و امکان استفاده مناسب از منابع را محدود می‌کند. سکو یک داشبورد کامل برای ادمین دارد که میزان تمرین، میزان مصرف منابع و سایر شاخص‌ها را نمایش می‌دهد و به کاربران امکان کنترل کامل می‌دهد.

ربیعی تاکید کرد: شرکت‌ها حتما ضمیمه قرارداد را قبل از شروع پروژه امضا کنند و از خدمات سکو استفاده کنند، زیرا دریافت پردازش مستقیم بدون استفاده از سکو می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. استفاده از سکو مانند پالایش نفت است؛ نفت خام قابل استفاده است، اما پالایش آن ارزش افزوده بیشتری دارد.

