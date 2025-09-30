کرملین روز سه‌شنبه از طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکابرای پایان جنگ در غزه حمایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، کرملین روز سه‌شنبه از طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای پایان جنگ در غزه حمایت کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت: «روسیه همواره از هرگونه تلاش رئیس‌جمهور ترامپ که با هدف پایان دادن به این تراژدی جاری صورت گیرد، حمایت و استقبال می‌کند.»

وی افزود: «البته ما خواهان اجرایی شدن این طرح و کمک آن برای رسیدن به یک نتیجه صلح‌آمیز در خاورمیانه هستیم.»

طرح ۲۰ ماده‌ای رئیس‌جمهور آمریکا برای آتش‌بس در غزه، مشتمل بر بند‌های مبهم و نامشخصی در خصوص ترتیبات اداره غزه، چگونگی تشکیل دولت فلسطینی و زمان‌بندی خروج نیرو‌های نظامی رژیم اشغالگر است.

این طرح که در کاخ سفید و با حضور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، رونمایی شد، از سوی رئیس‌جمهور آمریکا «تاریخی» خوانده شد؛ با این حال، عملیاتی‌سازی مفاد این طرح در عمل با چالش‌ها و موانع جدی مواجه است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: سخنگوی کرملین ، طرح ترامپ ، جنگ غزه
تبادل نظر
