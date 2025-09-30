معاون فنی و عملیات اورژانس پیش بیمارستانی خراسان جنوبی از انجام ۶۰ هزار و ۴۲ مأموریت ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - عباسی معاون فنی و عملیات اورژانس پیش بیمارستانی خراسان جنوبی گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۹۴ هزار و ۹۷۰ تماس با مرکز ۱۱۵ اورژانس استان برقرار شده است.

او افزود: این تعداد تماس منجر به انجام ۶۰ هزار و ۴۲ مأموریت شده است.

عباسی اظهار کرد: از مجموع مأموریت ها، ۶ هزار و ۸۸۶ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی و تصادفات بوده است.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش بیمارستانی خراسان جنوبی بیان کرد: از مجموع مأموریت‌های صورت گرفته ۴۱ هزار و ۹۸ مأموریت مربوط به بیماری‌ها بوده که ۲ هزار و ۵۰۱ مأموریت قلبی بوده است.

او گفت: در این مدت ۳۹ پرواز نیز توسط اورژانس هوایی استان در بیرجند و طبس انجام شده است.