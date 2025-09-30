سرمربی پرسپولیس اصرار دارد تا بازیکنان پرسپولیس را در پست‌های غیر تخصصی استفاده کند که این روند هماهنگی تیم را مختل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالصمد ابراهیمی*  اصرار وحید هاشمیان بر آزمودن بازیکنان پرسپولیس در پست‌های غیرتخصصی، نه تنها روند هماهنگی تیم را مختل می‌کند بلکه توان بالقوه‌ی مهره‌ها را نیز به هدر می‌دهد. 

فوتبال حرفه‌ای اقتضا دارد هر بازیکن در جایگاهی بازی کند که مهارت، تجربه و آشنایی عملی او بیشترین بازده را برای تیم رقم بزند. جابه‌جایی‌های بی‌منطق و مکرر، موجب کاهش اعتمادبه‌نفس، افت عملکرد فردی و از دست رفتن انسجام تاکتیکی می‌شود.

تیم پرسپولیس برای دستیابی به موفقیت، نیازمند چیدمانی استوار بر اصول فنی و علمی است، نه آزمایش‌های پرریسکی که تیم را به مرحله آزمون و خطا در مسابقات حساس می‌کشاند.  

همچنین اتخاذ رویکرد هجومی و بدون ترس، نه تنها با فلسفه و سبک اصیل پرسپولیس همخوانی دارد، بلکه می‌تواند روحیه تیم را برای مواجهه با حریفان قدرتمند تقویت کند. ساختار هجومی، وقتی با چینش منطقی و در پست‌های تخصصی همراه باشد، توان خلق موقعیت‌های بیشتر، فشار مداوم بر دفاع حریف و بهره‌برداری حداکثری از توان فنی بازیکنان را فراهم می‌آورد.

هاشمیان باید از هرگونه محافظه‌کاری بی‌ثمر بپرهیزد و تیم را بر اساس منطق تاکتیکی، شناخت دقیق از توان مهره‌ها و جسارت در حمله، به گونه‌ای بچیند که پرسپولیس نه تنها در نتیجه بلکه در کیفیت بازی نیز برتری خود را به رخ بکشد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، وحید هاشمیان
خبرهای مرتبط
کلهر: پرسپولیس برای خروج از بحران باید برابر گل گهر پیروز شود
حسینی:
بالای ۲۰ نفر از پرسپولیس با هوادار متمول ارتباط دارند/ درویش فقط به فکر ثبات خودش است
عبدی آلترناتیو هاشمیان؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شوک بزرگ به ورزش جهان/ فلپس قصد حضور در المپیک ۲۰۲۸ را دارد
قهرمان ۴ دوره جهان پس از شکست مقابل پدیده ایرانی از کشتی کنار کشید
تجلیل رییس‌جمهور از تیم‌های ملی کشتی+ تصاویر
ادعای جنجالی آقای مترجم؛ برانکو دوست دارد به پرسپولیس برگردد
کاپیتانی که به پرسپولیس جان داد
قرارداد ۳۳۰ میلیارد ریالی استقلال برای تولید محتوا
نتایج تاثیرگذار نمایندگان فوتبال ایران برای سهمیه در آسیا
استقبال هواداران روسی از دیدار آتی ایران و روسیه/ همه بلیت‌ها فروخته شد
مانولوپولوس به ایران بازگشت
تبعات ماندن طولانی مدت درویش در پرسپولیس
آخرین اخبار
اصرار هاشمیان برای استفاده از بازیکنان پرسپولیس در پست‌های غیر تخصصی
آغاز فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان؛ شکست استقلال در گام نخست
بلاتکلیفی در سوپر لیگ کاراته؛ قهرمان را پیدا کنید!
صنعت نفت باز هم نبرد/ پاس جنوبی جای مس را گرفت
الحسین اردن صدرنشین شد؛ سپاهان محکوم به برد در آسیا
گیتی پسند، فاتح الکلاسیکوی نفس گیر فوتسال شد
ساپینتو: دنبال اولین برد آسیایی هستیم/ حریف را خوب آنالیز کرده‌ایم
اعلام محرومان هفته ششم لیگ برتر؛ ساپینتو هنوز در دسترس نیست
فلیک: یامال بداند همه چیز استعداد نیست؛ با تیم فوق‌العاده‌ای بازی داریم
ملی‌پوشان وزنه‌برداری با عارف دیدار کردند
شکست سنگین شاگردان اوسمار در لیگ نخبگان آسیا
قهرمان ۴ دوره جهان پس از شکست مقابل پدیده ایرانی از کشتی کنار کشید
تبعات ماندن طولانی مدت درویش در پرسپولیس
تجلیل رییس‌جمهور از تیم‌های ملی کشتی+ تصاویر
جلسه مربی تیم ملی فوتبال با مدیران سازمان لیگ
نماینده داوری کشتی ایران به زاگرب می‌رود
نتایج تاثیرگذار نمایندگان فوتبال ایران برای سهمیه در آسیا
استقبال هواداران روسی از دیدار آتی ایران و روسیه/ همه بلیت‌ها فروخته شد
مانولوپولوس به ایران بازگشت
امضای قرارداد بازیکنان آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال
قرارداد ۳۳۰ میلیارد ریالی استقلال برای تولید محتوا
قهرمانی زنان کاوا؛ تمرین شاگردان لی در سالن اصلی مسابقات
شوک بزرگ به ورزش جهان/ فلپس قصد حضور در المپیک ۲۰۲۸ را دارد
اولتیماتوم مدیران مس رفسنجان به رسول خطیبی
ادعای جنجالی آقای مترجم؛ برانکو دوست دارد به پرسپولیس برگردد
کاپیتانی که به پرسپولیس جان داد
نامه عجیب یک مدیرکل در وزارت ورزش؛ با من هماهنگ باشید!
صعود دختران و تثبیت جایگاه مردان در رده‌بندی جهانی تنیس روی میز
باشگاه سایپا به کمپین «اخراج اسرائیل از جام جهانی» پیوست
فرانسه به اسکواش‌باز ایران ویزا نداد