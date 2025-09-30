باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالصمد ابراهیمی* اصرار وحید هاشمیان بر آزمودن بازیکنان پرسپولیس در پست‌های غیرتخصصی، نه تنها روند هماهنگی تیم را مختل می‌کند بلکه توان بالقوه‌ی مهره‌ها را نیز به هدر می‌دهد.

فوتبال حرفه‌ای اقتضا دارد هر بازیکن در جایگاهی بازی کند که مهارت، تجربه و آشنایی عملی او بیشترین بازده را برای تیم رقم بزند. جابه‌جایی‌های بی‌منطق و مکرر، موجب کاهش اعتمادبه‌نفس، افت عملکرد فردی و از دست رفتن انسجام تاکتیکی می‌شود.

تیم پرسپولیس برای دستیابی به موفقیت، نیازمند چیدمانی استوار بر اصول فنی و علمی است، نه آزمایش‌های پرریسکی که تیم را به مرحله آزمون و خطا در مسابقات حساس می‌کشاند.

همچنین اتخاذ رویکرد هجومی و بدون ترس، نه تنها با فلسفه و سبک اصیل پرسپولیس همخوانی دارد، بلکه می‌تواند روحیه تیم را برای مواجهه با حریفان قدرتمند تقویت کند. ساختار هجومی، وقتی با چینش منطقی و در پست‌های تخصصی همراه باشد، توان خلق موقعیت‌های بیشتر، فشار مداوم بر دفاع حریف و بهره‌برداری حداکثری از توان فنی بازیکنان را فراهم می‌آورد.

هاشمیان باید از هرگونه محافظه‌کاری بی‌ثمر بپرهیزد و تیم را بر اساس منطق تاکتیکی، شناخت دقیق از توان مهره‌ها و جسارت در حمله، به گونه‌ای بچیند که پرسپولیس نه تنها در نتیجه بلکه در کیفیت بازی نیز برتری خود را به رخ بکشد.